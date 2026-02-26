ProCredit Bank lançon aplikacionin e ri celular: Më afër klientëve, më shpejt se kurrë
Me aplikacionin e ri celular, ProCredit Bank prezanton një nga zgjidhjet më të përparuara të bankave digjitale në tregun e Maqedonisë, duke vendosur një standard të ri për shpejtësinë, funksionalitetin dhe kontrollin e plotë të financave tuaja.
Menaxhim i shpejtë dhe i lehtë i të gjitha llogarive
Përdorimi i llogarive bankare tani është më i lehtë se kurrë. Nuk ka nevojë të vizitoni një degë ose të prisni në sportel. Aplikacioni i ri ofron mundësi unike menaxhimi përmes një profili të vetëm, duke ofruar një pasqyrë të plotë të të gjitha llogarive - personale, biznesi dhe llogarive të cilat janë të autorizuara (partnerë, fëmijë, prindër).
Për pronarët e bizneseve, kjo do të thotë shqyrtim dhe menaxhim i llogarive private dhe biznesi me vetëm një hyrje, pa kaluar midis profileve të ndryshme.
Përmes aplikacionit të ri, pagesat e faturave dhe transfertat e parave kryhen brenda sekondave, dhe i gjithë historiku i transaksioneve është i disponueshëm dhe i lehtë për t'u kërkuar. Ju gjithashtu mund të hapni llogari afatgjata dhe kursimi në denarë dhe euro dhe t'i menaxhoni ato plotësisht nga telefoni juaj celular.
Siguria e nivelit më të lartë
Aplikacioni mbështet hyrjen nëpërmjet PIN-it, gjurmëve të gishtave dhe Face ID-së, si dhe mekanizma shtesë sigurie, duke përfshirë fshehjen e bilancit dhe mbrojtjen nga pamjet e ekranit, duke siguruar mbrojtje maksimale të të dhënave personale.
Pa filiale – shërbime bankare pa pritje në radhë dhe kompromise
Hapja e një llogarie mund të bëhet plotësisht në internet, pa vizituar një degë, pa dokumentacion në sportel dhe pa pritur. Kjo bëhet e mundur nëpërmjet integrimit të ueb-zgjidhjes të njohur si OneID.
Pas regjistrimit të suksesshëm, përdoruesi mund të marrë menjëherë një kartë debiti digjitale brenda aplikacionit celular, e cila mund të përdoret menjëherë për pagesa online dhe celulare. Nuk ka më nevojë të presësh për një kartë plastike për të përdorur shërbimet bankare.
Përveç kësaj, përdoruesi mund të menaxhojë në mënyrë të pavarur kartat, të bllokojë, zhbllokojë dhe menaxhojë limitet direkt nga aplikacioni, në kohë reale.
Një strategji që shkon përtej aplikimit
“Me lançimin e aplikacionit të ri celular, ne nuk po prezantojmë vetëm teknologji të re, por një mënyrë të re të bashkëveprimit me bankën. Qëllimi ynë është të ndërtojmë një ekosistem digjital që u jep klientëve autonomi, shpejtësi dhe siguri – pa humbur mbështetjen njerëzore kur është e nevojshme”, tha Stevçe Kuzmanovski, anëtar i Bordit Drejtues.
Aplikacioni i ri celular është i disponueshëm për shkarkim menjëherë nëpërmjet App Store dhe Google Play. Me këtë hap, ProCredit Bank sinjalizon qartë se e ardhmja e sistemit bankar në Maqedoni është digjitale, menjëherë e arritshme dhe plotësisht e orientuar drejt klientit.