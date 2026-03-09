Prishtina prezanton programin “Ekipi i Vizitave në Shtëpi” për mbështetjen e nënave dhe fëmijëve
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka bërë të ditur se në kryeqytet është prezantuar programi “Ekipi i Vizitave në Shtëpi”, i cili synon të ofrojë mbështetje dhe këshillim profesional për gratë shtatzëna dhe nënat me fëmijë të moshës 0 deri në 3 vjeç.
Sipas Ramës, ky program realizohet përmes vizitave të rregullta në familje dhe ka për qëllim përmirësimin e kujdesit shëndetësor për nënat dhe fëmijët në vitet e para të jetës.
“Kujdesi për nënat dhe fëmijët është investim në të ardhmen. Në Kryeqytet prezantuam Programin ‘Ekipi i Vizitave në Shtëpi’, i cili ofron mbështetje dhe këshillim profesional për gratë shtatzëna dhe nënat me fëmijë 0–3 vjeç, përmes vizitave të rregullta në familje”, ka deklaruar Rama.
Ai ka njoftuar gjithashtu se pjesë e këtij programi janë bërë edhe dy logopede, të cilat do të ofrojnë shërbime logopedike si në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare, ashtu edhe gjatë vizitave në shtëpi.
“Pjesë e këtij programi tashmë janë edhe dy logopede, të cilat do të ofrojnë shërbime logopedike në QKMF, por edhe gjatë vizitave në shtëpi, duke zgjeruar kujdesin për zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve”, është shprehur ai.
Sipas tij, kryeqyteti do të vazhdojë të forcojë shërbimet shëndetësore me synim përmirësimin e mirëqenies për çdo familje në Prishtinë. /Telegrafi/