Prishtina nis hartimin e Strategjisë për Hapësirat e Gjelbra në kryeqytet
Drejtoria e Parqeve dhe Hapësirave Publike në Komunën e Prishtinës, në bashkëpunim me përfaqësues nga drejtoritë e tjera komunale, ka zhvilluar një takim pune në zyrat e UNDP Kosovo, ku ka nisur punëtoria për hartimin e Strategjisë për Hapësirat e Gjelbra në kryeqytet.
Sipas njoftimit, gjatë takimit është diskutuar për transformimin e gjelbër urban në lagjet e qytetit gjatë viteve në vijim, duke u bazuar në planet urbane dhe në mundësitë për zgjerimin e hapësirave të gjelbra.
“Gjatë takimit u diskutua për transformimin e gjelbër urban në çdo lagje në vitet në vijim, duke u bazuar në planet urbane dhe në mundësitë për të shtuar korridore të gjelbra dhe xhepa urbanë, që do të rrisin cilësinë e jetës dhe do të forcojnë lidhjen e qytetarëve me natyrën”, thuhet në njoftim.
Po ashtu bëhet e ditur se ky takim shënon një hap të rëndësishëm drejt forcimit të bashkëpunimit ndërinstitucional për zhvillimin e projekteve të reja në fushën e hapësirave të gjelbra.
“Ky takim shënon një hap të rëndësishëm drejt forcimit të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe krijimit të një vizioni të përbashkët për implementimin e ndërhyrjeve të ardhshme, me qëllim ndërtimin e një qyteti më të gjelbër, më inovativ dhe gjithëpërfshirës për të gjithë qytetarët”, thuhet më tej në njoftim. /Telegrafi/