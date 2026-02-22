Presidenti i Iranit: Të përkushtuar për paqen, por gati për 'çdo skenar të mundshëm' me SHBA-në
Presidenti iranian Masoud Pezeshkian sinjalizoi të dielën qasjen e dyfishtë të Teheranit ndaj negociatave bërthamore të vazhdueshme me Shtetet e Bashkuara, duke pohuar angazhimin për paqen, por duke ruajtur gatishmërinë për të gjitha eventualitetet.
"Irani është i përkushtuar ndaj paqes dhe stabilitetit në rajon. Ne vazhdojmë të monitorojmë nga afër hapat e ndërmarrë nga SHBA-të dhe kemi bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për çdo skenar të mundshëm", shkroi Pezeshkian në mediat sociale, duke vënë në dukje se propozime konkrete u ndanë reciprokisht gjatë bisedimeve të fundit dhe sinjale inkurajuese të marra.
Deklarata e tij vjen pasi ministri i Jashtëm, Abbas Araghchi, i tha CBS se negociatat bërthamore me delegacionin amerikan mund të zhvillohen në Gjenevë të enjten, duke e përshkruar raundin e ardhshëm si "një shans të mirë" për arritjen e një zgjidhjeje diplomatike.
Ato vijnë gjithashtu pas javësh bisedimesh indirekte të ndërmjetësuara nga Omani, me të dyja palët që pranojnë përparimin pavarësisht dallimeve të vazhdueshme mbi fushëveprimin e negociatave dhe kërkesave të SHBA-së në lidhje me programin raketor të Iranit dhe ndikimin rajonal.
Deklarata e Pezeshkian vjen mes tensioneve të larta rajonale dhe një forcimi të konsiderueshëm ushtarak amerikan, duke përfshirë dy grupe sulmuese të transportuesve.
Presidenti Donald Trump ka vendosur një dritare 10-15 ditore që negociatat të japin rezultate përpara se të shqyrtohen opsionet ushtarake.
Irani ka paralajmëruar vazhdimisht se do t'i përgjigjet me vendosmëri çdo sulmi, ndërsa këmbëngul se programi i tij bërthamor shërben për qëllime paqësore dhe kërkon lehtësim të sanksioneve në këmbim të kufizimeve. /Telegrafi/