Prej sot filloi zbatimi i sistemit "Safe City", Toshkovski sqaroi sanksionet dhe tolerancat për shoferët
Sistemi "Qytet i Sigurt" për sanksionimin automatik të shkeljeve të trafikut zyrtarisht fillon të funksionojë sot në territorin e Shkupit, Kumanovës dhe Tetovës, si dhe në rrugët rrugore të korridoreve 8 dhe 10.
Në këtë fazë fillestare, kamerat do të zbulojnë katër lloje shkeljesh: tejkalim shpejtësie, kalim semafori të kuq, parkim të paligjshëm dhe drejtim automjeti me patentë të skaduar.
Ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski thotë se ky sistem nuk është krijuar për të dëmtuar qytetarët, por qëllimi i tij kryesor është të shpëtojë jetë njerëzore përmes rritjes së disiplinës në trafik.
Ai tha se është miratuar një Rregullore e re që rrit pragun e tolerancës për shpejtësinë, me qëllim që t'u sigurojë qytetarëve se fokusi nuk është vetëm te ndëshkimi.
Sipas rregullave të reja, për kufijtë deri në 50 kilometra në orë, toleranca është vendosur në 6 kilometra në orë. Në rrugët ku kufiri i shpejtësisë është midis 50 dhe 100 kilometrave në orë, kamerat nuk do të regjistrojnë një shkelje nëse vozisni deri në 9 kilometra në orë mbi kufirin. Për shpejtësi mbi 100 kilometra në orë, kufiri i lejuar i shpejtësisë është 12 kilometra në orë. Toshkovski thotë se shoferët që ngasin mbi limitin, por brenda këtyre tolerancave, nuk do të marrin gjobë, por Ministria e Brendshme do t'u dërgojë atyre një mesazh informues SMS, si një paralajmërim për sjelljen e tyre në trafik.
Shuma e gjobave për shpejtësi të lartë varet nga shkalla e shkeljes.
Për tejkalimin e limitit deri në 20 kilometra në orë, gjoba është 20 euro, ndërsa për tejkalimin e limitit prej 50 kilometrash në orë, gjoba është 400 euro me ndalim drejtimi për një vit. Në zonat e populluara, këto sanksione mund të arrijnë në 500 euro.
Kalimi në dritën e kuqe dënohet me gjobë prej 250 eurosh dhe heqje të patentës deri në një vit, dhe nëse vepra penale shkakton aksident, do të pasojë përgjegjësia penale.
Lidhur me lejet e trafikut, shoferi do të gjobitet me 100 euro nëse dokumenti ka skaduar, ndërsa pronari i automjetit do të duhet të paguajë 250 euro. Parkimi i paligjshëm do të sanksionohet me 30 deri në 50 euro, varësisht nëse automjeti pengon rrjedhën normale të trafikut apo lihet në një vend të destinuar për personat me aftësi të kufizuara.
Ministria e Brendshme kujton se nëse gjoba paguhet brenda tetë ditëve, shkelësi paguan vetëm gjysmën e shumës. Pas këtij afati, shuma paguhet e plotë.
Sistemi është vendosur të jetë jo-selektiv dhe parashikohen rregulla të rrepta për ata që shkelin shpesh rregulloret. Një shofer që grumbullon tre ndalime drejtimi brenda një periudhe katërvjeçare do të humbasë automatikisht patentën e drejtimit dhe do të jetë në gjendje ta rimarrë provimin pas një pushimi prej të paktën një viti.