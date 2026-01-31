Prej nesër fillon zbatimi i sistemit "Safe City"
Nga nesër, më 1 shkurt, zyrtarisht nis zbatimi i sistemit “Safe City” me ç'rast shkelësit e rregullave në trafik do të gjobiten.
Kamerat e trafikut të vendosura në pika kyçe në Shkup, Kumanovë, Tetovë dhe Korridoret 8 dhe 10, do të regjistrojnë automatikisht shkeljet, ndërsa gjobat do të dërgohen pa ndërhyrje të drejtpërdrejtë të Policisë.
Gjobat varijojnë nga 10 euro deri në 500 euro, varësisht nga lloji i shkeljes.
Safe City do të evidentojë shkeljet më të rënda në trafik, si tejkalim i shpejtësisë së lejuar, kalim në semafor të kuq, drejtim i automjeteve të paregjistruara, si dhe parkim ose ndalim i gabuar.
Top Lajme
Jobs
Deals