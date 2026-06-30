Policia: Dy kërcënime të rreme për bombë në Prishtinë nga i njëjti numër në Serbi
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka zbuluar një lidhje mes dy kërcënimeve të rreme për bombë që kishin në shënjestër Stacionin e Autobusëve në Prishtinë, duke dyshuar se pas tyre qëndron i njëjti autor i telefonatave, i lokalizuar në Serbi.
Sipas njoftimit zyrtar, më 30 qershor rreth orës 07:48, Qendra Operative e Policisë së Kosovës ka pranuar një telefonatë nga një person që fliste në gjuhën serbe, i cili ka pretenduar në mënyrë të rreme se në objektin e Stacionit të Autobusëve ishte vendosur një mjet shpërthyes.
Menjëherë pas sinjalizimit, njësitë policore kanë evakuuar qytetarët dhe kanë siguruar perimetrin, ndërsa në vendngjarje janë angazhuar edhe Njësia për Trajtimin e Mjeteve Shpërthyese, njësia K9, hetuesit policorë, zjarrfikësit, autoambulanca dhe Drejtoria e Emergjencave e Komunës së Prishtinës.
Pas kontrollit të detajuar, nuk është gjetur asnjë mjet shpërthyes dhe stacioni është rikthyer në funksion normal.
Lidhur me rastin, prokurori kompetent ka autorizuar inicimin e procedurës për veprën penale “Lajmërim apo kallëzim i rremë”, ndërsa hetimet po vazhdojnë.
Policia ka bërë të ditur se rasti është i ndërlidhur me një kërcënim të ngjashëm të ndodhur më 22 qershor, ku ishte synuar i njëjti objekt. Hetimet e Drejtorisë për Hetimin e Krimeve Kibernetike kanë zbuluar se të dy telefonatat janë realizuar nga i njëjti numër telefoni në Serbi.
Sipas Policisë së Kosovës, analizat teknike dhe provat elektronike të siguruara e forcojnë dyshimin për lidhjen mes dy rasteve, të cilat tashmë janë pjesë e procedurës hetimore.
Policia ka theksuar se posedon kapacitete të avancuara në hetimet kibernetike dhe gjurmimin e komunikimeve kriminale, duke shtuar se autorët e tillë nuk mbeten anonimë.
Në fund, Policia e Kosovës ka bërë thirrje për qytetarët që të mos bien pre e dezinformatave dhe ka ritheksuar përkushtimin për garantimin e sigurisë publike dhe luftimin e çdo aktiviteti kriminal që cenon rendin dhe qetësinë në vend.