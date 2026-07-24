Policët e EULEX-it ia shpëtojnë jetën një gruaje në Mitrovicë
Anëtarët e Njësisë së Policisë së Formuar të EULEX-it kanë ndihmuar një grua që kishte pësuar një emergjencë mjekësore në Mitrovicën e Jugut.
Sipas EULEX-it, rasti ka ndodhur të enjten, derisa pjesëtarët e kësaj njësie po kryenin detyrat e rregullta të patrullimit dhe zbulimit.
Pjesëtarët e EULEX-it, duke përdorur aftësitë e ndihmës së parë dhe mbështetjes themelore të jetës, për të cilat trajnohen rregullisht, i kanë ofruar ndihmën e nevojshme gruas dhe kanë siguruar që ajo të ishte e sigurt deri në mbërritjen e ambulancës.
“Trajnimi për mbështetjen themelore të jetës shpëton jetë. Të dish se si të reagosh në minutat kritike para se të arrijë ndihma profesionale mjekësore mund të bëjë gjithë ndryshimin”, ka theksuar EULEX-i.
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