Pite fshati me miell misri, spinaq, speca dhe djathë
Një recetë e thjeshtë, me strukturë të butë dhe shije të pasur shtëpie
Një pite e shkëlqyer, e cila në përshkrimin e kuzhinierëve profesionistë tingëllon kështu: kombinimi i spinaqit dhe specave të pjekur krijon efekt të bukur pamor në prerje, ndërsa struktura mbetet kompakte dhe e përshtatshme për t’u prerë në trekëndësha të rregullt.
Përbërësit
▪ 3 vezë
▪ 200 ml kos
▪ 100 ml vaj
▪ 150 g miell misri
▪ 100 g miell gruri
▪ 1 qeskë pluhur për pjekje
▪ 200 g spinaq të freskët
▪ 2 speca të kuq të pjekur
▪ 100 g djathë të bardhë
▪ 1/2 lugë çaji kripë
Si ta përgatitni
• Fillimisht, përvëlojeni shkurt spinaqin, kullojeni mirë nga uji i tepërt dhe priteni trashë. Specat e pjekur pastrojini dhe pritini në copa të vogla. Në një enë të thellë rrihni vezët me mikser derisa të bëhen shkumë, pastaj shtoni kosin dhe vajin, duke i përzier lehtë me shpatull që masa ta ruajë volumin.
• Gradualisht shtoni miellin e misrit dhe miellin e grurit, të përzier më parë me pluhurin për pjekje dhe kripën, duke i rrahur derisa të fitoni një brumë të lëmuar, pa kokrriza. Në fund, në masë shtoni spinaqin e përgatitur, specat dhe djathin e thërrmuar, pastaj bashkojini lehtë që perimet të shpërndahen në mënyrë të njëtrajtshme.
• Masën hidheni në një tepsi të rrumbullakët të lyer me vaj ose në një tigan që mund të futet në furrë dhe piqeni rreth 30 minuta në 180 gradë, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë në të kafenjtë. Piten e pjekur lëreni të ftohet pak para prerjes, që brendësia të forcohet.
Ju bëftë mirë,