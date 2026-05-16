“Pija 70 birra në ditë dhe dy pako cigare”, rrëfimi tronditës i ish-lojtarit të Real Madridit
Cicinho ka luajtur në Qytetin e Përjetshëm, te Real Madridi, dhe ka regjistruar 15 paraqitje me Kombëtaren e Brazilit. Në një intervistë të fundit, 45-vjeçari ka folur hapur për varësinë e rëndë nga alkooli.
Në moshën 13-vjeçare, Cicinho u njoh me alkoolin në një festë dhe u “fiksua”; varësia vazhdoi për vite me radhë, duke qenë pothuajse po aq dominuese në jetën e tij sa edhe futbolli.
“E shkatërrova veten me alkool”, i tha ish-mbrojtësi Gazzetta dello Sport. “Provova birrën dhe u dashurova me të sikur të ishte grua. Sa më shumë rritesha, aq më shumë pija”.
E pabesueshme, por e vërtetë: sipas vetë mbrojtësit, Cicinho arriti për një kohë të gjatë ta balanconte pirjen e tepruar dhe netët e gjata të festave me karrierën si futbollist profesionist, veçanërisht gjatë periudhave të tij në Romë dhe Madrid.
“Në Romë, vendosa një rekord personal brenda një dite: 70 birra dhe dy pako cigare”, kujton ish-mbrojtësi i djathtë.
Ai thotë se e mbajti të fshehtë këtë stil jete dhe pirjen e pakontrolluar, madje edhe nga trajneri i Real Madridit, Fabio Capello, sepse forma e tij në fushë mbetej e mirë.
“Isha gjithmonë në shtëpi. Shkoja në shtrat në katër të mëngjesit dhe paraqitesha në stërvitje në orën tetë, ende i dehur”, rrëfeu Cicinho. “Para se të nisesha, pija tre ose katër filxhanë kafe dhe pija një pako cigare për të maskuar erën e alkoolit. Dhe në fushë, në fakt luaja mirë”.
Problemet me gjurin dhe toksinat e mbetura në trup mendohet se i shkaktuan depresion, duke ia thelluar edhe më shumë vështirësitë.
Në vitin 2012, Cicinho u kthye në Brazil, ku inkurajimi dhe mbështetja e ndihmuan të niste terapi.
Sot ai jeton në Sao Paulo, është i martuar dhe ka një djalë pesëvjeçar, për të cilin bën shaka se “është i destinuar” të bëhet tifoz i Romës.
Cicinho tani punon si komentator televiziv dhe prej dhjetë muajsh shërben edhe si pastor ungjillor. Ai është esëll prej 14 vitesh./Telegrafi/