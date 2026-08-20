Peshqirët nuk do të mbajnë erë dhe nuk do të zënë myk nëse shtoni 1 produkt natyral në lavatriçe
Nëse ndonjëherë keni marrë një peshqir të sapolarë dhe ai ka pasur një erë të fortë myku, ekziston një mënyrë shumë e thjeshtë për ta freskuar. Peshqirët shpesh fillojnë të mbajnë erë të keqe sepse shumë njerëz i vendosin në koshin e rrobave ose në çantën e plazhit ndërkohë që janë ende të lagur, gjë që mund të shkaktojë zhvillimin e mykut.
Peshqirët e lagur që kanë qëndruar për një kohë të gjatë kanë nevojë për një shpëlarje shtesë për t’u pastruar siç duhet. Megjithatë, një tjetër gabim që bëjnë shumë njerëz është mbushja e lavatriçes me shumë produkte. Përdorimi i tepërt i detergjentit dhe zbutësit të rrobave mund ta pengojë lavatriçen të shpëlajë siç duhet bakteret dhe aromat e pakëndshme nga pëlhura. Si rezultat, mund të përfundoni me një peshqir që ende nuk është higjienik për t’u përdorur.
Megjithatë, Carrie Higgins themeluese e “Making Lemonade”, ka treguar se ekziston një mënyrë natyrale për t’i pastruar thellësisht peshqirët dhe për t’u hequr aromat e këqija, duke përdorur vetëm pak sodë buke.
Carrie tha: “Ekziston një mënyrë E THJESHTË për t’ua hequr erën. Vendosini peshqirët në lavatriçe dhe spërkatini me sodë buke.”
Pse duhet përdorur soda e bukës për larjen e peshqirëve?
Bikarbonati i natriumit, ose soda e bukës, është pak alkalin, që do të thotë se mund të neutralizojë përbërjet acide që zakonisht grumbullohen në peshqirë dhe që janë përgjegjëse për aromat e mykut ose aromat e tharta.
Ajo jo vetëm që do t’i largojë këto aroma, por gjithashtu do të ndihmojë në lirimin e djersës, yndyrave të trupit ose mbetjeve të detergjentit që janë grumbulluar në peshqir dhe që u japin baktereve një sipërfaqe ku mund të qëndrojnë.
Përdorimi i sodës së bukës është zakonisht mënyra më e lehtë për t’i freskuar peshqirët pa pasur nevojë të blini produkte të tjera ose të shpenzoni fare para.
A duhet të përdorni vetëm sodë buke?
Duhet theksuar se soda e bukës nuk mund ta largojë mykun nga pëlhura, ndaj është më mirë ta kombinoni me një larje të plotë dhe me pak uthull të bardhë.
Uthulla e bardhë ka veti të lehta antibakteriale. Ajo mund të ndihmojë në shpërbërjen e sporeve të mykut ose të çdo mbetjeje myku që është vendosur në peshqirë, duke ndihmuar në pastrimin e tyre të thellë. Gjithashtu, ajo mund të veprojë si një zbutës natyral i rrobave, kështu që peshqirët do të dalin nga larja më të butë dhe më të rehatshëm, pa atë ndjesinë e fortë dhe të ashpër.
Megjithatë, uthulla dhe soda e bukës do të fillojnë të shkumëzojnë dhe do të neutralizojnë njëra-tjetrën kur përzihen. Prandaj, është më mirë të mos i përdorni në të njëjtën kohë gjatë larjes së peshqirëve.
Nëse dëshironi t’i lani peshqirët siç duhet, përdorni fillimisht uthullën dhe më pas bëni një larje të dytë me sodë buke. Në këtë mënyrë, ata duhet të dalin sa më të pastër që të jetë e mundur.
Si të hiqni erën e peshqirëve me sodë buke dhe uthull
Fillimisht, vendosini peshqirët në lavatriçe, por sigurohuni që ta mbushni vetëm përgjysmë, pasi mbushja e tepërt e lavatriçes mund të pengojë shpëlarjen e duhur të peshqirëve.
Më pas, hidhni rreth 120 ml uthull të bardhë në ndarjen e zbutësit të rrobave në sirtarin e detergjentit.
Gjatë këtij cikli, mos shtoni sodë buke, detergjent ose zbutës rrobash.
Vendoseni lavatriçen në temperaturën më të lartë të lejuar nga etiketa e kujdesit të peshqirëve dhe prisni derisa cikli të përfundojë.
Mos u shqetësoni nëse peshqirët kanë ende një erë të lehtë uthulle pas larjes së parë, pasi do të bëni një larje të dytë me sodë buke.
Pasi të përfundojë larja e parë, shtoni detergjentin tuaj të zakonshëm në ndarjen e detergjentit. Ndiqni udhëzimet në paketimin e detergjentit, pasi sasia e rekomanduar mund të ndryshojë nga një produkt në tjetrin.
Më pas, shtoni rreth 100 gramë sodë buke direkt në kazanin e lavatriçes, së bashku me peshqirët.
Lajini përsëri në temperaturën më të lartë të lejuar nga etiketa e kujdesit të peshqirëve.
Mos shtoni zbutës rrobash, pasi ai mund të krijojë një shtresë mbi fijet e peshqirëve dhe të ulë aftësinë e tyre për të thithur ujin me kalimin e kohës.
Kur peshqirët të kenë përfunduar larjen, varini jashtë në diell që të thahen, nëse është e mundur. Gjithashtu, mund t’i vendosni në tharëse rrobash duke përdorur një program me temperaturë të ulët.
Tani peshqirët tuaj duhet të kenë një aromë të këndshme dhe të freskët, pa asnjë erë të pakëndshme.