Peshqirët do të “zgjasin më shumë” dhe do të mbeten të butë nëse zëvendësoni zbutësin e rrobave me një përbërës natyral
Pecetat dhe peshqirët përdoren për një sërë qëllimesh, por kur ju nevojiten në kuzhinë ose banjë për të pastruar dhe tharë sipërfaqe, është e rëndësishme të siguroheni që të jenë në gjendje të mirë.
Me kalimin e kohës, pecetat dhe peshqirët mund të humbasin strukturën e tyre, duke u bërë të ashpër për shkak të grumbullimit të detergjentit të larjes, zbutësit të rrobave, yndyrave të trupit dhe mineraleve të ujit të fortë në fijet e pëlhurës.
Kjo ul ndjeshëm funksionalitetin dhe jetëgjatësinë e tyre, që do të thotë se do t’ju duhet t’i zëvendësoni më shpesh. Megjithatë, ekspertja e pastrimit Lily, e njohur në TikTok si Clean with Lily, ka zbuluar një truk të thjeshtë që ndihmon në zgjatjen e përdorimit të tyre. Herën tjetër që t’i lani në lavatriçe, hiqni dorë nga përdorimi i zbutësit të rrobave.
Si t’i bëni pecetat dhe peshqirët të zgjasin më gjatë
Në një video të publikuar së fundmi, Lily zbuloi se çelësi i jetëgjatësisë së pecetave të saj është një përbërës natyral shumë i përdorur: uthulla e bardhë. Ajo sugjeron që zbutësi i rrobave të zëvendësohet me uthull të bardhë në ndarjen përkatëse të lavatriçes.
Lily tha thjesht:
“Kjo do t’i bëjë ato të zgjasin më gjatë.”
Vendosni pecetat dhe peshqirët në kazan dhe lajini me një program të zakonshëm. Uthulla e bardhë dhe uji do të veprojnë së bashku për t’i zbutur peshqirët.
Uthulla e bardhë mund të përdoret në vend të zbutësit të rrobave, pasi ndihmon në shpërbërjen e mbetjeve të detergjentit, depozitave minerale dhe mbetjeve organike që vijnë nga trupi, si djersa, yndyrat e trupit dhe qelizat e vdekura të lëkurës që mbeten në peshqirë. Këto mbetje mund t’i bëjnë pëlhurat të ndihen të forta dhe të ashpra.
Kjo ndodh për shkak të përmbajtjes së acidit acetik në uthull. Shtimi i uthullës në ndarjen e lavatriçes ndihmon në shpërbërjen e faktorëve që i bëjnë rrobat më pak të rehatshme.
Përdorimi i uthullës në larje ka edhe përfitime të tjera, jo vetëm për pecetat dhe peshqirët. Ajo mund të ndihmojë në ndriçimin dhe zbardhjen e rrobave të bardha ose me ngjyra të çelëta.
Gjithashtu, uthulla mund të largojë aromat e pakëndshme të mykut, djersës apo erërave të forta. Madje mund të ndihmojë edhe në parandalimin e ngjitjes së qimeve të kafshëve shtëpiake dhe pushit në rroba.
Megjithatë, është e rëndësishme të mbani mend se nëse uthulla nuk përdoret siç duhet ose përdoret në sasi të tepërt, mund të dëmtojë pëlhurat ose të shkaktojë dëmtime në lavatriçe.
Përdorimi i shpeshtë ose i tepruar i uthullës në lavatriçe mund të dëmtojë pjesët prej gome dhe guarnicionet e saj me kalimin e kohës.
Alessandro Gazzo, nga Emily’s Maids, ka thënë për Homes & Gardens se mund të jetë më mirë që peshqirët të lahen në temperaturën më të lartë të mundshme. Kjo mund të eliminojë nevojën për t’i shpëlarë ato më pas.