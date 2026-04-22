Pesë problemet kryesore që po e përcjellin Kupën e Botës, 50 ditë para nisjes
Me 50 ditë deri në nisjen e Kupës së Botës, FIFA dhe shtetet nikoqire po përballen me kritika për çështje sociale, politike dhe logjistike që po e rrethojnë turneun.
Kanadaja dhe Meksika do ta bashkëorganizojnë turneun me Shtetet e Bashkuara, të cilat – së bashku me Izraelin – më 28 shkurt nisën një luftë kundër Iranit, shtet pjesëmarrës në Kupën e Botës. Edhe pse lufta është aktualisht nën një armëpushim të përkohshëm dhe të brishtë, pjesëmarrja e Iranit mbetet e paqartë.
Tifozët në të tri vendet nikoqire po reagojnë ashpër edhe ndaj çmimeve të larta të biletave, ndërsa politikanë lokalë dhe publiku kanë shprehur shqetësime për rritjen e tarifave të transportit në linjat që lidhin stadiumet në SHBA.
Al Jazeera Sport sjell një pasqyrë të shqetësimeve kryesore në prag të turneut, që nis më 11 qershor me ndeshjen hapëse mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut.
Çfarë është më e fundit rreth pjesëmarrjes së Iranit në Kupën e Botës?
Kombëtarja e Iranit po vazhdon përgatitjet, por zyrtarët kanë bërë të ditur se vendimi përfundimtar për pjesëmarrjen do të merret nga qeveria dhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare, pasi të shqyrtohet siguria e lojtarëve në SHBA.
Irani kishte deklaruar muajin e kaluar se mund të mos marrë pjesë, sidomos nëse vendi nikoqir nuk garanton sigurinë e ekipit. Kjo erdhi pas një postimi në rrjete sociale nga presidenti Donald Trump, ku ai sugjeroi se siguria e ekipit iranian nuk mund të garantohej në SHBA – vend ku Irani pritet t’i luajë të gjitha ndeshjet e grupit.
Federata iraniane më pas i kërkoi FIFA-s t’i zhvendoste ndeshjet e Iranit nga SHBA në Meksikë, por FIFA e refuzoi kërkesën. Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, deklaroi javën e kaluar se Irani “duhet të vijë” në turne.
Irani do t’i luajë të gjitha ndeshjet e fazës së grupeve në Bregun Perëndimor të SHBA-së. Nëse kalon tutje, edhe ndeshjet e fazës me eliminim do të zhvillohen po në SHBA.
Çmime të larta të transportit në qytetet nikoqire në SHBA
Tifozët pritet të paguajnë gati 12 herë më shumë se tarifa e zakonshme prej 12.90 dollarësh për një udhëtim vajtje-ardhje me tren nga Penn Station në Manhattan drejt stadiumit MetLife në East Rutherford, New Jersey – stadiumi ku do të luhet finalja e Kupës së Botës dhe edhe shtatë ndeshje të tjera.
Guvernatorja e New Jerseyt, Mikie Sherrill, dhe FIFA janë kritikuar reciprokisht për çmimin prej 150 dollarësh për një udhëtim rreth 15-minutësh (14 km). Sherrill ka thënë se FIFA duhet t’i mbulojë kostot, ndërsa FIFA ka reaguar se nuk është e obliguar ta bëjë këtë.
Në Boston, udhëtimi me tren drejt stadiumit Gillette kushton rreth katër herë më shumë se çmimi normal (rreth 20 dollarë), ndërsa autobusi vajtje-ardhje drejt Foxborough arrin 95 dollarë.
Los Angeles dhe Philadelphia janë zotuar se nuk do t’i ndryshojnë tarifat. Kansas City ofron 15 dollarë vajtje-ardhje drejt stadiumit Arrowhead. Houston ka shtuar autobusë dhe vagona treni, por synon t’i mbajë tarifat aktuale: 1.25 dollarë për autobusët dhe trenat e lehtë, si dhe opsione parkim+transport nga 2 deri në 4.50 dollarë.
Çmime të larta të biletave, kërkesë më e ulët
Çmimet e larta të biletave kanë shkaktuar zemërim te tifozët, të cilët thonë se politika e çmimeve po i përjashton mbështetësit e zakonshëm. Raportohet se shitjet për disa ndeshje të mëdha kanë mbetur prapa pritshmërive, çka shihet si pasojë e çmimeve.
FIFA i nxori biletat në shitje në dhjetor me çmime nga 140 dollarë (Kategoria 3 në raundin e parë) deri në 8,680 dollarë për finalen. Më pas, kur shitja u rihap më 1 prill, çmimet u rritën deri në 10,990 dollarë.
Kandidatura e Amerikës së Veriut kishte premtuar bileta deri në 21 dollarë, por bileta më e lirë është vendosur 60 dollarë. Shumica e biletave kushtojnë të paktën 200 dollarë për ndeshjet me ekipe më të forta.
FIFA ka paralajmëruar edhe një raund tjetër shitjesh, në përputhje me numërimin mbrapsht prej 50 ditësh: biletat do të jenë të disponueshme në kategoritë 1-3 për të gjitha 104 ndeshjet, me parimin “i pari vjen, i pari shërbehet”.
Kundërshtime për bastisjet ndaj emigrantëve gjatë ndeshjeve
Politikat e administratës Trump për deportime masive dhe shtrëngim të emigracionit ligjor kanë ngritur frikë se audienca ndërkombëtare e Botërorit mund të vihet në shënjestër nga autoritetet amerikane të emigracionit.
Javën e kaluar, Infantinos iu kërkua të ushtrojë presion që të shmangen bastisjet gjatë turneut. Gazetarë sugjerojnë se agjentë të ICE dhe CBP kanë qenë të pranishëm në ndeshjet e Kupës së Botës për Klube vitin e kaluar, edhe pse administrata Trump ka mohuar se ka pasur operacione zbatimi.
Sipas The Athletic, drejtues të FIFA-s e kanë paraqitur idenë e një moratoriumi të përkohshëm si përfitim të mundshëm për imazhin e administratës, dhe shpresojnë që Infantino ta përdorë marrëdhënien e tij me Trumpin për të ulur frikën e tifozëve.
Dhuna në Meksikë ngre alarm për sigurinë e turneut
Meksika po përballet me shqetësime për sigurinë pas një sulmi ndaj turistëve pranë kryeqytetit. Të hënën, një sulmues i vetëm hapi zjarr në Teotihuacan – vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s dhe një nga atraksionet më të vizituara në Meksikë – duke vrarë një turist kanadez dhe duke plagosur 13 të tjerë.
Ngjarja ka shtuar pyetjet mbi protokollet e sigurisë të qeverisë së presidentes Claudia Sheinbaum në prag të turneut. Sheinbaum ka thënë se Meksika do ta forcojë sigurinë.
“Detyrimi ynë si qeveri është të marrim masat e duhura që një situatë e tillë të mos përsëritet. Por është e qartë se kjo është diçka që nuk kishte ndodhur më parë”, tha ajo. /Telegrafi/