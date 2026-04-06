Një grua dhe vajza e saj vdiqën dhe 4,000 njerëz u evakuuan nga shtëpitë e tyre kur një digë në republikën ruse të Dagestanit shpërtheu për shkak të shirave të rrëmbyeshëm.

Rreth 2,000 shtëpi janë përmbytur në rajonin e Derbentit në Detin Kaspik.

Makhachkala, kryeqyteti i Dagestanit, u godit gjithashtu nga përmbytjet, me komplekset e apartamenteve në rrezik shembjeje.

Autoritetet rajonale kanë ngritur strehimore emergjente dhe po përdoren helikopterë për të nxjerrë njerëzit e bllokuar.

Raportohet se reshje të mëtejshme mund të godasin rajonin, me erëra me shpejtësi mbi 120 km/orë.

Priten edhe rrëshqitje dheu.



Ndryshe, shira të rrëmbyeshëm kanë goditur rajonin e Kaukazit të Veriut që nga fundi i marsit.

Përmbytjet kanë shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike në gati 20 rajone të Dagestanit.

Gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në Makhachkala, Khasavyurt, Kaspiysk dhe Derbent. /Telegrafi/

EvropaNga BotaBotë