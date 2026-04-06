Përmbytjet 'paralizojnë' Dagestanin e Rusisë, raportohet për të vdekur
Një grua dhe vajza e saj vdiqën dhe 4,000 njerëz u evakuuan nga shtëpitë e tyre kur një digë në republikën ruse të Dagestanit shpërtheu për shkak të shirave të rrëmbyeshëm.
Rreth 2,000 shtëpi janë përmbytur në rajonin e Derbentit në Detin Kaspik.
Makhachkala, kryeqyteti i Dagestanit, u godit gjithashtu nga përmbytjet, me komplekset e apartamenteve në rrezik shembjeje.
Autoritetet rajonale kanë ngritur strehimore emergjente dhe po përdoren helikopterë për të nxjerrë njerëzit e bllokuar.
Raportohet se reshje të mëtejshme mund të godasin rajonin, me erëra me shpejtësi mbi 120 km/orë.
Priten edhe rrëshqitje dheu.
On March 28, heavy rains begin in Russia’s republic of Dagestan. They flooded power infrastructure and trigged a state of emergency.
By April 5, a dam breach in the Derbent district forced the evacuation of over 4 000 people. Floodwaters and landslides continue to spread,… pic.twitter.com/1u9mHk1PYm
— Chay Bowes (@BowesChay) April 6, 2026
Ndryshe, shira të rrëmbyeshëm kanë goditur rajonin e Kaukazit të Veriut që nga fundi i marsit.
Përmbytjet kanë shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike në gati 20 rajone të Dagestanit.
Gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në Makhachkala, Khasavyurt, Kaspiysk dhe Derbent. /Telegrafi/