Pentagoni shkarkon Sekretarin e Marinës
Pentagoni ka njoftuar zyrtarisht largimin e John Phelan nga detyra e Sekretarit të Marinës së Shteteve të Bashkuara, me efekt të menjëhershëm.
Vendimi është marrë nga Departamenti amerikan i Luftës, por deri tani nuk është bërë publik asnjë shpjegim i detajuar mbi arsyet që çuan në këtë ndryshim në krye të Marinës.
Sipas njoftimit, funksionet e Sekretarit të Marinës do të merren përkohësisht nga zëvendëssekretari Hung Cao, i cili do të shërbejë si ushtrues detyre derisa të caktohet një emërim i ri i përhershëm. Kjo siguron vazhdimësinë e udhëheqjes brenda strukturës së Marinës amerikane.
Ky zhvillim vjen në një moment kur Pentagoni po ndërmerr disa riorganizime të brendshme në nivelet e larta të komandës dhe administratës ushtarake.
Ndryshime të tilla zakonisht lidhen me prioritete të reja strategjike, menaxhim të brendshëm ose rishikim të politikave të mbrojtjes.
Megjithatë, mungesa e një deklarate të qartë mbi arsyet e largimit të Phelan ka lënë hapësirë për interpretime të ndryshme në opinionin publik dhe në qarqet politike në SHBA.
Pritet që në ditët në vijim të jepen më shumë detaje mbi këtë vendim dhe drejtimin e ri të udhëheqjes së Marinës amerikane. /Telegrafi/