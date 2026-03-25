Pas publikimit të një videoje që u bë virale, gati një milion dollarë u mblodhën për shoferin 78-vjeçar të DoorDash në Tennessee
Është një histori që ka pushtuar zemrat e njerëzve në mbarë botën.
Richard Pulley, 78 vjeç, ka qenë shofer për DoorDash për një vit e gjysmë, duke punuar disa ditë 12-orëshe pasi gruaja e tij humbi punën.
"Më mbajti në punë dhe duhet ta mbaj veten në lëvizje", shpjegoi Pulley.
Një dërgesë në dukje tipike për Pulley u kap nga një kamerë sigurie në shtëpinë e familjes Smith në Tennessee.
Pasi panë Pulley, ata donin të gjenin një mënyrë tjetër për ta mbështetur atë. Menjëherë pas kësaj, u krijua një GoFundMe dhe videoja e tij u nda në internet.
"Herën e parë që mora vesh për këtë ishte të nesërmen", tha Pulley. “Pashë një video tjetër dhe ajo tha: ‘Oh, e ke parë veten në internet?’ Dhe unë thashë: ‘Çfarë?’ Ajo tha: ‘Më lejo të ta tregoj.’ Dhe shkoi te makina dhe u kthye e tha: ‘Ke mbledhur deri në 31,000 dollarë këtë mëngjes’”, tha ai.
Dhe ato 31,000 dollarë u shndërruan në një çek prej 965,000 dollarësh.
“Të gjithë njerëzit kanë qenë të mirë dhe Smith ka qenë e mirë me mua, dhe DoorDash ka qenë shumë i mirë me mua”, tha Pulley për WKRN të Nexstar.
Mbi 38,000 njerëz dhuruan për të ndihmuar në mbështetjen e Richard dhe gruas së tij, Brenda. Brittany Smith, e cila postoi videon, është mirënjohëse që të dy më në fund mund të pushojnë. /Telegrafi/
