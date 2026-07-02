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Situata ka agravuar jashtë ambienteve të Kuvendit të Shqipërisë pasi protestuesit kanë shkatërruar një automjet të policisë duke i thyer xhamat e duke e goditur me sende të forta.

Policia ka ndërhyrë duke bërë edhe arrestimin e disa prej tyre.

Balla protestuesve: Pak ditë na kanë mbetur deri te koha e dialogut me ju

E ndërsa situata u përshkallëzua kur protestuesit hodhën gurë dhe ujë drejt efektivëve, policia u përgjigj me gaz lotsjellës dhe ujë me presion. /Telegrafi/

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