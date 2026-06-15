Pantallonat që po zëvendësojnë xhinset dhe linin: Janë të rehatshme, nuk rrudhen dhe përshtaten me çdo stil
Pantallonat sportive prej trikote nuk janë më një trend kalimtar, por një pjesë e domosdoshme në gardërobën e grave që kërkojnë kombinimin ideal të rehatisë dhe stilit
Dikur konsideroheshin si një eksperiment mode, i rezervuar për rrjetet sociale dhe trendseteret më të guximshme, por sot janë bërë një alternativë e barabartë ndaj xhinseve, pantallonave prej liri dhe favoritëve të tjerë të verës. Popullariteti i tyre rritet nga sezoni në sezon, dhe arsyeja është e thjeshtë: janë të rehatshme, praktike dhe përshtaten lehtësisht me stile të ndryshme veshjeje, nga ato të përditshme e të relaksuara, deri te kombinimet më elegante.
Pse pantallonat sportive janë bërë një klasik i modës?
Sot është pothuajse e pamundur të hapni Instagramin apo Pinterestin pa hasur të paktën një kombinim me këtë model pantallonash. Ato vishen gjatë udhëtimeve, pushimeve, shëtitjeve në qytet, në kafe me shoqet, madje edhe në punë, nëse kodi i veshjes lejon një stil pak më të relaksuar.
Përparësia e tyre më e madhe është prakticiteti. Nuk rrudhen lehtë, ofrojnë rehati maksimale gjatë gjithë ditës dhe nuk pengojnë lëvizjet. Modelet cilësore e ruajnë formën edhe pas shumë orësh veshjeje, prandaj janë bërë zgjedhja e preferuar për ditët e ngrohta të verës.
Përveç kësaj, pantallonat sportive prej trikote kombinohen lehtësisht me pjesë të ndryshme të gardërobës. Duken po aq bukur me bluza të thjeshta, këmisha, topa dhe xhaketa, ndaj mund të përfshihen pa shumë mundim si në kombinime të relaksuara, ashtu edhe në ato më të sofistikuara. Pikërisht kjo shumëanshmëri është një nga arsyet kryesore të popullaritetit të tyre në rritje, transmeton Telegrafi.
Si t’i stilizoni këtë verë?
Një nga arsyet kryesore të suksesit të tyre është fakti se përshtaten lehtësisht me kombinime të ndryshme. Gjatë ditës duken shkëlqyeshëm me një bluzë të thjeshtë pa mëngë dhe shapka, ndërsa për mbrëmje mund të kombinohen me këmishë, bizhuteri të theksuara dhe këpucë më elegante.
Veçanërisht efektive duken kur kombinohen me pjesë që, në shikim të parë, japin përshtypje më formale ose më femërore. Bluzat e ngushta pa rripa, këmishët e gjera, modelet me detaj të hapur në bel dhe bluzat me shtresa krijojnë një kontrast interesant, që i jep veshjes pamje moderne dhe të sofistikuar.
Influencueset e modës i veshin shpesh edhe me xhaketa, balerina ose sandale me rripa të hollë, duke treguar se pantallonat sportive prej trikote nuk janë më të rezervuara vetëm për kombinime sportive apo shumë të thjeshta. Pikërisht aftësia e tyre për t’iu përshtatur rasteve të ndryshme i ka bërë një nga pjesët më të kërkuara të këtij sezoni.
Truku i modës që ngre çdo kombinim
Veshja me shtresa mbetet një nga trendet kryesore edhe gjatë muajve të ngrohtë. Influencueset dhe stilistët shpesh hedhin mbi një bluzë të thjeshtë një këmishë të lehtë, ndërsa një kardigan i hollë ose një pulovër lidhet në mënyrë nonshalante rreth belit ose supeve.
Janë pikërisht këto detaje ato që bëjnë që edhe kombinimi më i thjeshtë të duket më i menduar, më elegant dhe më luksoz. Falë kësaj, pantallonat sportive prej trikote prej kohësh i kanë tejkaluar kufijtë e gardërobës së shtëpisë dhe janë bërë një nga pjesët më të përdorshme në këtë sezon.
Nëse ka një trend që ka arritur të bashkojë rehatinë, prakticitetin dhe pamjen moderne, atëherë këto janë pikërisht pantallonat sportive prej trikote. Të shumëanshme, të lehta për t’u kombinuar dhe të përshtatshme për pothuajse çdo rast, ato do të dominojnë edhe këtë verë në rrugë, në rrjetet sociale dhe në frymëzimet e modës anembanë botës.
/Telegrafi/