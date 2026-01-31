Të paktën katër persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën në dy shpërthime të ndara që ndodhën në jug dhe jugperëndim të Iranit, raportuan mediat lokale.

Raportohet se shpërthimi vdekjeprurës në Ahvaz u shkaktua nga një rrjedhje gazi, ndërsa shkaku i shpërthimit të dytë nuk dihet ende.

Agjencia e lajmeve Mehr, duke cituar shërbimet e zjarrfikësve dhe sigurisë të komunës Ahvaz, raportoi se shpërthimi ndodhi në një kompleks apartamentesh në lagjen Kianshahr.

Më shumë se një duzinë automjetesh të parkuara pranë ndërtesës u dëmtuan gjithashtu.

Ndryshe, tani kanë filluar të përhapen pamje të shpërthimit në rrjete sociale.





Kujtojmë se presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha javën e kaluar se një "armadë" po lëvizte drejt Iranit dhe disa burime relevante raportuan se Trump po shqyrton mundësitë për një sulm të mundshëm. /Telegrafi/

