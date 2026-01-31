Pamje që tregojnë pasojat e shpërthimeve të fuqishme në Iran
Të paktën katër persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën në dy shpërthime të ndara që ndodhën në jug dhe jugperëndim të Iranit, raportuan mediat lokale.
Raportohet se shpërthimi vdekjeprurës në Ahvaz u shkaktua nga një rrjedhje gazi, ndërsa shkaku i shpërthimit të dytë nuk dihet ende.
Agjencia e lajmeve Mehr, duke cituar shërbimet e zjarrfikësve dhe sigurisë të komunës Ahvaz, raportoi se shpërthimi ndodhi në një kompleks apartamentesh në lagjen Kianshahr.
Më shumë se një duzinë automjetesh të parkuara pranë ndërtesës u dëmtuan gjithashtu.
Ndryshe, tani kanë filluar të përhapen pamje të shpërthimit në rrjete sociale.
Major explosion reported in a building in Azadegan district, Bandar Abbas (Iran).
Local reports cite an unusually intense blast sound.
— TRIDENT (@TridentxIN) January 31, 2026
Explosions today in southern Iran
Video shows the aftermath of an explosion in the port city of Bandar Abbas.
Meanwhile, the Islamic Revolutionary Guard Corps has denied online rumours of the assassination of Rear Adm Alireza Tangsiri, the commander of the IRGC Navy.
— Ghoncheh Habibiazad | غنچه (@GhonchehAzad) January 31, 2026
At least one person was killed and over a dozen injured as a result of a "gas explosion" this morning in the Southern Iranian port city of Bandar Abbas, with the apartment building from which the blast originated from suffering significant damage. Claims have circulated that the…
— OSINTdefender (@sentdefender) January 31, 2026
Kujtojmë se presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha javën e kaluar se një "armadë" po lëvizte drejt Iranit dhe disa burime relevante raportuan se Trump po shqyrton mundësitë për një sulm të mundshëm. /Telegrafi/