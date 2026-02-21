Pamje që i shkrin zemrat - Macja ulet pranë foshnjës, prindërit nuk mund t’i fshehin lotët
Një video e parë e takimit mes një mace shtëpiake dhe një foshnjeje ka bërë bujë në internet, duke emocionuar prindërit deri në lot, si dhe miliona përdorues të rrjeteve sociale. Video, që ka grumbulluar më shumë se dy milionë shikime, tregon macen duke u shtrirë butë afër foshnjës që fle.
Video u publikua nga një përdoruese në TikTok me emrin @heyheyitskatee, ku shihet foshnja duke fjetur qetësisht, ndërsa macja e familjes është ulur pranë saj.
Kamera pastaj kthen sytë te prindërit, të cilët nuk mund të ndalojnë lotët teksa shohin këtë moment prekës. Në përshkrimin e videos thuhet se prindërit “kurrë nuk mund të ndalojnë emocionet” që kur macja u shtri pranë saj kur e sollën për herë të parë në shtëpi.
Shumë shikues u preken nga momenti, dhe komentet janë plot reagime të ngrohta. Një përdorues shkruan “ka aq shumë dashuri në këtë shtëpi.” Ndërsa një tjetër shkruan me humor: “Ajo është personi i vetëm i rritur që është stabil tani”.
Megjithatë, ekspertët e organizatave për mbrojtjen e kafshëve këshillojnë prindërit të jenë të kujdesshëm.
Ata rekomandojnë që takimet mes kafshëve shtëpiake dhe fëmijëve të bëhen gradualisht dhe gjithmonë nën mbikëqyrje të rreptë, duke mos i lënë kurrë foshnjat vetëm me kafshët pa mbikëqyrje. /Telegrafi/