Pagesa në tri keste, Barcelona afër marrëveshjes me Man Unitedin për Marcus Rashford
Barcelona mbetet optimiste për të siguruar një marrëveshje të përhershme për Marcus Rashford këtë verë, pavarësisht qëndrimit të fortë të Manchester United për opsionin e blerjes prej 30 milionë eurosh, sipas gazetarit Fabrizio Romano.
Reprezentuesi anglez, i cili iu bashkua në huazim nga “Old Trafford” verën e kaluar, ka lënë përshtypje në Spanjë nën drejtimin e Hansi Flick, duke ndihmuar Barcelonën në mbrojtjen e titullit në La Liga.
Romano raporton se marrëveshja është “pothuajse e përfunduar” nga ana e lojtarit, me Rashfordin të lumtur në Kataluni dhe klubin të kënaqur me ndikimin e tij.
Megjithatë, Manchester United këmbëngul që tarifa prej 30 milionë eurosh të paguhet e plotë, pa hapësirë për negociata mbi shumën apo strukturën e pagesës të rënë dakord në marrëveshjen fillestare të huazimit.
Barcelona po shqyrton implikimet financiare, përfshirë përshtatjen e pagës së Rashfordit për të përmbushur rregulloret e La Ligas, si dhe kohëzgjatjen e çdo kontrate të re.
Në rast që marrëveshja dështon në fund, Rashford e ka edhe një opsion mjaftë real – pra PSG-në./Telegrafi/