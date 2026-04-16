Ndryshojnë rregullat për deklarimin e parave 'cash' në kufi, mund të bllokohen edhe shuma nën 10 mijë euro
Në Shqipëri, qytetarët që lëvizin në pikat kufitare me para cash në vlera mbi 10 mijë euro do të përballen tashmë me kontrolle më të rrepta, përtej detyrimit që kanë për t’i deklaruar ato pranë autoriteteve doganore dhe për t’i bërë të disponueshme për kontroll.
Bazuar në projektligjin e hedhur për konsultim publik për “Parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit”, deklarata duhet të përmbajë të dhëna të plota të mbajtësit të parave, të pronarit si dhe të marrësit të synuar të parave cash.
Kur paratë cash, janë të pashoqëruara, autoriteti doganor mund të kërkojë që dërguesi ose marrësi i tyre, ose një përfaqësues i tij/saj, sipas rastit, të bëjë deklaratë informuese brenda një afati prej 30 ditësh.
Autoriteti doganor mund të bllokojë paratë cash derisa dërguesi ose marrësi, ose një përfaqësues i tyre, të bëjë deklaratën informuese. Po ashtu deklarata duhet të përmbajë të dhëna shteruese të deklaruesit, dërguesit dhe marrësit.
Për të verifikuar përmbushjen e detyrimit për deklarimin e parave cash të shoqëruara po të pa shoqëruara autoritetet doganore kryejnë kontrolle të individëve, bagazheve dhe mjeteve të tyre të transportit sipas legjislacionin në fuqi.
Kur autoritetet doganore zbulojnë një mbajtës me një shumë parash cash nën pragun 10 mijë euro dhe ka të dhëna se paratë cash janë të lidhura me veprimtari kriminale, do ta regjistrojnë këtë informacion dhe të dhënat e kërkuara si në rastin mbi këtë kufi. Në këtë rast, kur ka të tilla dyshime, autoritetet doganore mund të bllokojnë përkohësisht paratë cash me anë të një vendimi administrativ në përputhje me legjislacionin. Periudha e bllokimit të përkohshëm nuk duhet të kalojnë 30 ditë.
Pasi autoritetet doganore bëjnë një vlerësim të plotë të nevojës dhe proporcionalitetit të një bllokimi të përkohshëm të mëtejshëm, ata mund të vendosin ta zgjasin periudhën e bllokimit deri në 90 ditë. Kur nuk merret vendim brenda afatit për bllokim të mëtejshëm të parave cash ose nëse përcaktohet se rrethanat e çështjes nuk e justifikojnë një bllokim të mëtejshëm, paratë cash do t’i kthehen menjëherë personit të cilit iu bllokuan.
Në rast se autoritetet doganore konstatojnë mosdeklarim si në rastet e parashikuar më sipër, vendosin gjobë, e cila llogaritet si përqindje mbi vlerën. Konkretisht 30 % të shumës mbi 10 mijë euro kur shuma në total e parave cash është jo më shumë se 20 mijë euro.
Gjithsesi kjo gjobë nuk mund të jetë më pak se 500 euro; 40 % të shumës mbi 10 mijë euro kur shuma në total e parave cash është më shumë se 20 mijë euro por jo më shumë se 50 mijë euro dhe 50 % të shumës mbi 10 mijë euro kur shuma në total e parave cash është më shumë se 50 mijë euro.
Kur autoritetet doganore dyshojnë se mosdeklarimi përbën vepër penale për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, kallëzimi penal bashkë me dosjen përkatëse, u transferohet autoriteteve gjyqësore kompetente për procedim penal të mëtejshëm, brenda 72 orëve nga çasti i verifikimit të shkeljes, raporton TCH.