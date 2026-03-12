Pa borë, pa sezon skijimi: Si janari më i ngrohtë ndonjëherë ndikoi në mbylljen e resortit Nuuk të Grenlandës
Shoferi dhe menaxheri i teleferikut të skive, Qulu Heilmann, ndalet dhe ecën drejt shkëmbinjve të zhveshur në malin jashtë Nuuk, kryeqytetit të Grenlandës.
"Mund ta shihni - duhet të ketë borë këtu. Njerëzit duhet të bëjnë ski këtu", ka thënë ai, duke treguar shpatin shkëmbor pranë aeroportit të qytetit.
Ai ka punuar këtu për 25 vjet.
Por këtë vit, ai përjetoi diçka të pazakontë. Teleferiku dhe pistat nuk u hapën kurrë. Thjesht nuk ka pasur borë të mjaftueshme.
"Nuk kam parë kurrë diçka të tillë. Nuk ka ndodhur kurrë më parë", citohet të ketë thënë ai.
Janari më i ngrohtë i Grenlandës
Sezoni i bllokuar i skive vjen pasi bregdeti perëndimor i Grenlandës regjistroi janarin e tij më të ngrohtë ndonjëherë, sipas Institutit Meteorologjik Danez (DMI).
DMI tha se temperatura mesatare në Nuuk në janar ishte 0.1 gradë Celsius (32.2 gradë Fahrenheit), një rekord i ri.
Kjo është 7.8C (14F) më e ngrohtë se normalja e janarit për vitet 1991-2020. Temperatura më e lartë në Nuuk këtë janar ishte 11.3C (52.3F).
Dhe një ditë normale janari në Nuuk është shpesh rreth minus 11C - jo plus 11C.
I njëjti model u zhvillua përgjatë më shumë se 2,000 km (1,240 milje) të bregdetit perëndimor, pasi qytete të shumta regjistruan mesatare mujore jashtëzakonisht të larta.
Caroline Drost Jensen, një klimatologe e DMI, i tha Al Jazeera se ndërsa në Grenlandë ndodhin periudha të buta dimri, ajo që spikati këtë vit ishte numri i madh i rekordeve.
"Duhet të them, u habita", tha ajo. "Nuk kam parë kurrë kaq shumë rekorde në të njëjtën kohë. Ishte vërtet mbresëlënëse...".
Drost Jensen tregoi se një rrymë uji që drejton ajrin e butë në veri drejt Grenlandës ishte shkaku i menjëhershëm i janarit të ngrohtë.
Por ajo shtoi se efektet e shkaktuara nga njeriu - mund t'i rrisë temperaturat përveç këtyre modeleve të motit.
Malene Jensen, e cila jeton në Nuuk qendror, tha se e ka vënë re ndryshimin, gjithashtu.
"Ka qenë një dimër i çuditshëm", thotë ajo.
Ngrohja e Arktikut më shpejt
Shkencëtarët kanë paralajmëruar prej kohësh se Arktiku nuk ngrohet me të njëjtin ritëm si pjesa tjetër e planetit.
Hulumtimet në vitet e fundit e kanë përshkruar ngrohjen e Arktikut afërsisht tre deri në katër herë më të lartë se mesatarja globale, e nxitur nga efekte të tilla si humbja e borës reflektuese dhe akullit të detit, i cili ekspozon oqeanin dhe tokën më të errët që thithin më shumë nxehtësi.
Në pistën e mbyllur të skive, Heilmann ka vënë re ngrohjen në kryeqytetin e Grenlandës gjatë dy dekadave të fundit. Ai vendosi t'i drejtohej qeverisë lokale për pajisje për prodhimin e borës artificiale.
“Në fakt, nuk e menduam kurrë se do të ishte e nevojshme. Por tani është dëshira jonë më e madhe. Është e nevojshme nëse duam ta mbajmë teleferikun hapur gjatë sezonit të skive. Dhe këtë vit mund të na kishte dhënë shumë ditë skijimi”, tha Heilmann.
Normalisht, sezoni hapet në dhjetor dhe mbaron në prill. Për një kodër të vogël skijimi që varet nga reshjet natyrore të borës dhe nuk ka sistem artificial të prodhimit të borës, një dimër si ky është shkatërrues.
“Na mungon të paktën një metër”, thotë Heilmann, duke qëndruar mbi shkëmbinj të zhveshur në gjysmë të malit të vogël. /Telegrafi/