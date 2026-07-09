Ora e pamundur më në fund u bë realitet
Një koncept që për vite me radhë dukej i pamundur është shndërruar në realitet. Dizajnerët italianë kanë arritur të transformojnë një model digjital të orës në një orë funksionale mekanike që mund të mbahet në dorë.
Projekti është krijuar nga një ide që synonte të bashkonte botën e animacioneve kompjuterike me mjeshtërinë tradicionale të prodhimit të orëve.
Rezultati është një orë me pamje shumë të pazakontë, ku treguesit klasikë të kohës zëvendësohen me një paraqitje që duket sikur ka dalë nga një ekran digjital.
Sipas krijuesve, sfida më e madhe ishte që një dizajn i krijuar fillimisht vetëm për kompjuter të përshtatej me mekanizmat realë të një ore dore. Për këtë u përdorën materiale dhe teknika të avancuara të prodhimit, duke ruajtur pamjen futuriste të konceptit fillestar.
Ora është cilësuar si një kombinim mes artit digjital, teknologjisë dhe orëndreqjes tradicionale, duke treguar se kufiri mes botës virtuale dhe objekteve fizike po bëhet gjithnjë e më i vogël.
Krijuesit shpresojnë që ky projekt të hapë rrugën për modele të reja të orëve që nuk matin vetëm kohën, por shërbejnë edhe si vepra arti dhe objekte dizajni. /Telegrafi/