Opozita kërkon mbledhje urgjente me ministrin Ferit Hoxha
Një grup deputetësh të Partisë Demokratike, anëtarë të Komisionit për Europën dhe Punët e Jashtme, kanë kërkuar paraqitjen urgjente të ministrit për Europën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, përpara këtij Komisioni.
Kërkesa bazohet në detyrimin kushtetues dhe ligjor të Kuvendit për ushtrimin e kontrollit parlamentar mbi veprimtarinë e pushtetit ekzekutiv, veçanërisht në fushën e politikës së jashtme, e cila prek drejtpërdrejt interesin kombëtar dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë.
Sipas pretendimit të deputetëve të opozitës dhe raportimeve të fundit mediatike ministri Hoxha ka qenë i përfshirë në dy incidente serioze që kanë shkaktuar dëm të rëndë diplomatik.
“Së pari: Është raportuar se Ministri Hoxha ka udhëzuar trupën diplomatike shqiptare që të pamundësojë çdo komunikim dhe bashkëpunim me znj. Donika Gërvalla-Schëarz, Ministre e Drejtësisë së Republikës së Kosovës (ish-Ministre e Punëve të Jashtme). Ky qëndrim përbën një precedent të rrezikshëm, cenon frymën e bashkëpunimit ndërshqiptar dhe dëmton marrëdhëniet strategjike Shqipëri–Kosovë. Heshtja e ministrit përballë këtyre akuzave e thellon përgjegjësinë e tij”, thuhet në kërkesën e deputetëve të opozitës.
Gjithashtu grupi i deputetëve të opozitës thekson se incidenti i dytë lidhet me komunikimin që ministri Hoxha ka pasur me ambasadorët shqiptarë dhe etiketimin fyes që u ka bërë shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut.
“Së dyti: Rreth tre ditë më parë, në një grup komunikimi me ambasadorët shqiptarë, Ministri Hoxha ka përdorur shprehjen “idiotë” për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut.
Kjo gjuhë fyese, e papranueshme për kreun e diplomacisë së një shteti, ka provokuar reagime të ashpra nga përfaqësuesit politikë të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe ka dëmtuar rëndë imazhin e Shqipërisë si mbrojtëse e të drejtave të bashkëkombësve tanë”, theksohet në kërkesën e deputetëve.
Sipas tyre, të dyja këto incidente, të njëpasnjëshme, kanë “krijuar fraktura serioze në marrëdhëniet me Kosovën dhe me shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, duke minuar besueshmërinë e politikës së jashtme shqiptare dhe duke vënë në pozita të vështira trupën tonë diplomatike”.
Për këtë arsye, deputetët kërkojnë thirrjen e menjëhershme të ministrit Ferit Hoxha përpara komisionit, për të dhënë llogari për këto dy incidente; kërkimin e një apologiie publike nga ministri; drejtuar shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut për cilësimin fyes “idiotë” dhe drejtuar ministres Donika Gërvalla dhe institucioneve të Kosovës për qëndrimin fyese dhe kufizues.
Midis të tjerave ata kërkojnë dorëheqjen e ministrit Hoxha, duke qenë se dëmi diplomatik i shkaktuar e bën të pamundur vijimin me besueshmëri të funksionit të tij./RTSH