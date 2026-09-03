OKB paralajmëron për El Niño “të jashtëzakonshëm” ndërsa vendet përgatiten për ndikimin
Bota ka hyrë në një “zonë rreziku të motit ekstrem”, ndërsa fenomeni i fuqishëm klimatik El Niño po forcohet dhe pritet të ndikojë në motin global deri në vitin 2027.
Paralajmërimi vjen nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, António Guterres, pas publikimit të të dhënave të reja nga Organizata Botërore Meteorologjike. Sipas parashikimeve, ky mund të jetë një nga episodet më të fuqishme të El Niño-s që nga viti 1950.
Temperaturat e sipërfaqes së detit në pjesët qendrore dhe lindore të Oqeanit Paqësor tashmë janë më shumë se 2 gradë Celsius mbi normalen, ndërsa në muajt e ardhshëm mund të afrohen deri në 4 gradë mbi mesataren.
“Planeti është në ujëra të paeksploruara dhe këto ujëra po ngrohen”, deklaroi Guterres, duke paralajmëruar se El Niño mund të godasë rëndë komunitetet dhe ekonomitë në mbarë botën, transmeton Telegrafi.
Fenomeni natyror ndryshon modelet e motit në kontinente të ndryshme. Disa rajone pritet të përballen me thatësira, zjarre dhe temperatura ekstreme, ndërsa të tjera me reshje të dendura, përmbytje dhe tajfunë më të fuqishëm.
Në Azinë Juglindore, pjesë të Amerikës Qendrore dhe veriut të Amerikës së Jugut priten kushte më të thata se normalja, duke rritur rrezikun për zjarre masive. Në Panama, reshjet më të pakta kanë detyruar autoritetet të planifikojnë reduktimin e numrit të anijeve që kalojnë përmes Kanalit të Panamasë.
Në Indonezi, zjarret kanë përfshirë tashmë më shumë se 107 mijë hektarë, ndërsa autoritetet po përdorin edhe avionë për mbjelljen artificiale të reve në përpjekje për të sjellë reshje.
Ndërkohë, Kina po përgatitet për një sezon me aktivitet të lartë të tajfunëve. Ekspertët parashikojnë se deri në shtatë tajfunë mund të prekin territorin kinez gjatë vitit.
Në anën tjetër të globit, reshje mbi normalen priten në pjesë të Afrikës Lindore, Brazilit jugor dhe jugut të Shteteve të Bashkuara, duke rritur rrezikun për përmbytje.
Australia është veçanërisht e shqetësuar për temperaturat e larta të oqeaneve dhe valët detare të të nxehtit, të cilat mund të dëmtojnë ekosistemet detare dhe Barrierën e Madhe Koralore.
Ekspertët theksojnë se El Niño është një fenomen natyror, por pasojat e tij po ndodhin mbi një planet që tashmë po ngrohet për shkak të ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga aktiviteti njerëzor. Kjo mund t’i bëjë disa prej pasojave edhe më të rënda.
Peruja dhe Ekuadori janë gjithashtu ndër vendet më të ekspozuara ndaj rrezikut të përmbytjeve, rrëshqitjeve të dheut dhe reshjeve ekstreme.
Për këtë arsye, organizatat ndërkombëtare po forcojnë sistemet e paralajmërimit të hershëm, ndërsa disa vende kanë nisur të përgatiten me ekipe mjekësore, pajisje emergjente dhe plane evakuimi.
Mesazhi i ekspertëve është i qartë: rreziku është serioz, por përgjigjja duhet të jetë përgatitja dhe jo paniku.
El Niño mund të zgjasë deri në fillim të vitit 2027 dhe, ndërsa fenomeni intensifikohet, ndikimi i tij pritet të ndihet në ekonominë, bujqësinë, infrastrukturën dhe jetën e miliona njerëzve në mbarë botën. /Telegrafi/