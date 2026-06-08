OBRM-PDUKM: Vetëm Filipçe është në të njëjtën linjë me Radevin, kërkon ndryshime kushtetuese si reformë të vetme
OBRM-PDUKM akuzon LSDM dhe liderin e saj Venko Filipçe se janë në një linjë me Radevin kur thonë se vetmja reformë për Maqedoninë janë ndryshimet kushtetuese.
"Njohja dhe lëvdatat për punën e Qeverisë dhe progresin e vendit vijnë nga disa zyrtarë dhe përfaqësues të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.
Përfaqësues evropianë si Antonio Costa, President i Këshillit Evropian, dhe institucione si Komisioni Evropian, të cilët konfirmojnë se Maqedonia po zhvillohet dhe po përparon në Axhendën e Reformave, për të cilën ka marrë më shumë burime financiare nga Plani i Rritjes nga vendet e rajonit.
Unioni po ndjek nga afër reformat e qeverisë maqedonase dhe i mirëpret ato, duke thënë se ne jemi liderë në rajon, ndërsa vetëm Venko Filipçe është në të njëjtën linjë me Rumen Radev dhe thotë se e vetmja reformë për Maqedoninë janë ndryshimet kushtetuese.
Duke vepruar kështu, Filipçe vazhdon praktikën tashmë të parë të Zoran Zaev, i cili pranoi lëshime të ndryshme identiteti dhe tradhti kombëtare, siç është ndryshimi i emrit, vetëm për të ardhur në pushtet dhe për të qëndruar më gjatë në pushtet.
Pas një periudhe të gjatë gjunjëzimesh dhe nënshtrimi nga autoritetet e udhëhequra nga LSD, tani përfaqësuesit evropianë shohin në qeverinë maqedonase të udhëhequr nga OBRM-PDUKM një qasje burrështetas dhe një partner të besueshëm për bashkëpunim.
Një numër i madh përfaqësuesish evropianë dhe shtetesh anëtare të BE-së besojnë se Maqedonia po arrin rezultate të dukshme dhe se, pas shumë vitesh pritjeje, ne meritojmë garanci dhe parashikueshmëri në rrugën evropiane.
Por Filipce, si pion i Radevit dhe i dërguar special në Bullgari, nuk mendon kështu. Kjo gjeneratë e LSD-së e udhëhequr nga Venko Filipçe, po tregon se është indi më i butë në Maqedoni, duke e tejkaluar edhe Zoran Zaevin", thonë nga OBRM-PDUKM./Telegrafi/