Nuk po respektohet vendimi qeveritar, paga minimale nuk u zbatua në QKMF-në e Klinës dhe reagimi i FSPTSPK-së
Ekzekutimi i pagës minimale po bëhet problem për disa kompani në Kosovë, duke nxitur shqetësimet e para edhe në sektorin publik përmes kontraktorëve privatë.
Në fund të vitit 2025, kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, vendosi që paga minimale, nga 1 janari 2026, të rritet nga 350 euro në 425, ndërsa nga 1 korriku të jetë 500 euro.
Megjithatë, ky vendim nuk është zbatuar në rastin e stafit teknik në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Klinë, ku punëtorët janë paguar nën pagën minimale të përcaktuar me vendim qeveritar.
Kjo situatë ka nxitur reagimin e Federatës Sindikale të Punëtorëve Teknik të Sektorit Privat të Kosovës. Në një intervistë për Telegrafin, kryetari i Sindikatës së Pavarur të Sektorit Privat, Jusuf Azemi, ka deklaruar se kompania e kontraktuar nga QKMF-ja në Klinë nuk i ka ekzekutuar mjetet financiare në përputhje me legjislacionin në fuqi.
“Paramendoni, derisa flasim për raportin punëdhënës-punëmarrës dhe për rritje më të madhe të pagave të punëtorëve, në rastin konkret jemi në një situatë ku pronari i kompanisë, së bashku me kontraktuesit e tyre, nuk janë treguar të sinqertë dhe së paku ta bëjnë pagesën e pagës minimale”, ka thënë Azemi.
Ai ka theksuar se kjo situatë është pasojë e neglizhencës ose e mungesës së interesimit institucional për garantimin e të drejtave ligjore të punëtorëve.
“Kjo është bërë për shkak të neglizhencës ose në njëfarë forme mosinteresimit që këtyre punëtorëve së paku t’u garantohen kushtet që u garantohen me ligj dhe me vendimin e kryeministrit të Kosovës. Kjo është diçka shumë e keqe, sepse këta punëtorë në fund të janarit, gjegjësisht në fillim të shkurtit, kanë marrë pagë 325 euro, ndërsa sipas vendimit të kryeministrit në detyrë, këta punëtorë është dashur të marrin 395 euro”, ka shtuar ai.
Sipas Azemit, paga minimale duhet të aplikohet vetëm në rrethana të jashtëzakonshme, siç janë rastet kur një kompani është në prag të falimentimit ose kur shteti përballet me fatkeqësi të mëdha natyrore.
“Paramendojeni këto paga shumë të ulëta, por edhe ato nuk po jepen. Ne themi që paga minimale, në kushte normale, nuk guxon të jepet në raste konkrete. Paga minimale mund të jepet vetëm atëherë kur një kompani shkon drejt falimentimit ose kur një shtet përballet me ndonjë fatkeqësi të madhe, përndryshe, në kushte normale, paga duhet të jetë më e lartë sesa minimumi i përcaktuar”, ka deklaruar Azemi.
Ai ka fajësuar edhe Drejtorinë e Shëndetësisë në Klinë për mosadresimin e këtij problemi.
“Pronari i kompanisë është dashur ta bëjë kalkulimin dhe t’ua paraqesë institucioneve përkatëse mjetet financiare, në këtë rast Drejtorisë së Shëndetësisë së Klinës, por këta të fundit nuk janë marrë me këtë problem, duke menduar se kjo çështje do të kalojë në heshtje”, ka përfunduar Azemi.
Telegrafi ka kontaktuar edhe drejtorin e Shëndetësisë në Klinë, Agron Bacaj, por deri në momentin e publikimit të këtij lajmi nuk ka marrë përgjigje. /Telegrafi/