Nuk dëshiron të bëhet baba dhe shpjegoi arsyen
Një video në të cilën një burrë shpjegon pse nuk dëshiron të ketë fëmijë është bërë virale në TikTok, pasi ai përshkroi disa gra që, sipas tij, i trajtojnë fëmijët e tyre si “këlyshë” dhe jo si qenie njerëzore. Ai i ndau këto mendime pas një takimi të pakëndshëm të parë, shkruan Daily Dot.
Videoja, e publikuar nga përdoruesi @brinedevil në fund të qershorit, është parë më shumë se 769 mijë herë. Në të, ai rrëfen një përvojë nga një takim i parë që kishte pasur disa vite më parë. Ndërsa prisnin ushqimin, gruaja me të cilën ishte në takim filloi të imagjinonte se si do të dukeshin fëmijët e tyre të përbashkët.
Kjo e shtyu atë t’i shpjegonte menjëherë se nuk kishte ndërmend të kishte fëmijë. Kur ajo i kërkoi të sqaronte vendimin e tij, ai renditi disa arsye – nga koha dhe përkushtimi që kërkon rritja e një fëmije, te kostot e mëdha dhe vështirësitë e kombinimit të punës me prindërimin.
@brinedevil Dating as a childfree man is often a Sisyphean task of finding a rare person you vibe with only to realize they want kids, then dealing with the emotional labor of them guilting or criticizing you for that choice
♬ original sound - 𝐋𝐨𝐰𝐞𝐥𝐥
Ai theksoi se prindërimi, në vetvete, është një angazhim me orar të plotë dhe se kombinimi i tij me karrierën do të ishte rraskapitës. Gruaja me të cilën ishte në takim iu përgjigj se një vendim i tillë ishte egoist dhe se përputhej me një rol stereotipik mashkullor.
Edhe pse ai tha se respektonte qëndrimin e saj, më pas foli për disa nëna që kishte njohur.
Sipas tij, disa prej tyre silleshin ndaj fëmijëve sikur ata të ishin “këlyshë”.
“Ato thjesht duan një kafshë të vogël shtëpiake njerëzore dhe presin që të lihen të qeta në këtë prindërim”, shpjegoi ai në video. Ai shtoi se beson se gra të tilla presin nga baballarët kryesisht që të ofrojnë mbështetje financiare.
Burri e cilësoi një situatë të tillë si një përvojë të mjerueshme për të gjithë të përfshirët. Ai tha se, nëse ndonjëherë do të bëhej baba, do të dëshironte të ishte plotësisht i përfshirë në rritjen e fëmijës dhe të mos ia linte gjithë përgjegjësinë nënës.
Në fund, ai tha se një pjesë e njerëzve, pavarësisht gjinisë, e marrin prindërimin lehtë dhe nuk e shohin atë si një përgjegjësi që zgjat gjithë jetën. /Telegrafi/