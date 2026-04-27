NP "Ujësjellësi dhe Kanalizime": Uji në qytetin e Shkupit është i sigurt për pije
Ndërmarrja Publike "Ujësjellësi dhe Kanalizime" - Shkup, me qëllim informimin më të mirë të qytetarëve të qytetit të Shkupit, publikon raportin javor mbi cilësinë dhe sigurinë e ujit të pijshëm, të marrë nga analizat e kryera në Sektorin e Kontrollit Sanitar.
"Sektori i Kontrollit Sanitar në periudhën nga 20.04.2026 deri më 24.04.2026 mori 189 mostra për analiza fiziko-kimike dhe 189 mostra për analiza mikrobiologjike të ujit të pijshëm nga 45 pika matëse në Qytetin e Shkupit.
Sipas rezultateve të analizave, të gjitha mostrat janë përputhur me Rregulloren për kërkesat për sigurinë dhe cilësinë e ujit të pijshëm (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, Nr. 183/18)", thuhet në njoftimin e NP "Ujësjellësi dhe Kanalizime"./Telegrafi/
