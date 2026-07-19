Noti nuk është për të gjithë: Këto gjendje shëndetësore mund ta kthejnë në rrezik
Nga problemet me zemrën dhe epilepsia deri te diabeti e infeksionet – ja kur duhet këshilla e mjekut dhe cilat shenja ju detyrojnë të dilni menjëherë nga uji
Pak aktivitete fizike e angazhojnë pothuajse të gjithë trupin dhe, njëkohësisht, i kursejnë nyjat si noti. Ai përmirëson funksionin e zemrës dhe të mushkërive, forcon muskujt, rrit lëvizshmërinë dhe shpesh u rekomandohet personave me mbipeshë ose me dhimbje të nyjave.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se noti është plotësisht pa rrezik për të gjithë. Në disa gjendje shëndetësore, hyrja në ujë kërkon kujdes të shtuar, ndërsa ndonjëherë edhe një kontroll paraprak te mjeku.
Personat me sëmundje serioze të zemrës nuk duhet të hyjnë në ujë pa këshillën e kardiologut
Noti është aktivitet aerobik, por qëndrimi në ujë e ndryshon mënyrën se si funksionon qarkullimi i gjakut. Presioni i ujit e rrit sasinë e gjakut që kthehet drejt zemrës, gjë që mund ta ngarkojë më shumë muskulin e saj.
Për këtë arsye, personat me anginë pektorale të paqëndrueshme, infarkt të pësuar së fundmi, insuficiencë kardiake të dekompensuar ose çrregullime serioze të ritmit të zemrës nuk duhet ta fillojnë notin pa një vlerësim paraprak nga kardiologu.
Nga ana tjetër, te shumë persona me sëmundje kardiovaskulare të kontrolluara mirë, noti është pikërisht një nga aktivitetet e rekomanduara në kuadër të rehabilitimit kardiologjik.
Uji i ftohtë mund ta tronditë organizmin
Hyrja e menjëhershme në ujë të ftohtë shkakton ngushtimin e enëve të gjakut, përshpejton rrahjet e zemrës dhe mund të çojë në rritje të menjëhershme të tensionit arterial.
Te personat e shëndetshëm, organizmi zakonisht përshtatet shpejt. Megjithatë, te personat me sëmundje koronare, hipertension të pakontrolluar ose çrregullime të caktuara të ritmit të zemrës, ky reagim mund ta rrisë rrezikun e komplikimeve.
Prandaj, ekspertët këshillojnë që në ujë të ftohtë të hyhet gradualisht dhe jo duke u hedhur menjëherë.
Astma nuk është arsye për të hequr dorë nga noti
Prej kohësh noti konsiderohet një nga sportet më të përshtatshme për personat me astmë, sepse ajri i ngrohtë dhe i lagësht përreth pishinës i irriton më pak rrugët e frymëmarrjes sesa ajri i ftohtë dhe i thatë.
Megjithatë, te disa persona, klori në ujin e pishinës mund të shkaktojë irritim të rrugëve të frymëmarrjes ose përkeqësim të simptomave.
Nëse pas notit shfaqen rregullisht kollë, shtrëngim në gjoks ose vështirësi në frymëmarrje, duhet të konsultoheni me një pulmonolog, transmeton Telegrafi.
istockphoto
Kur noti nuk është ide e mirë për shkak të infeksionit
Nëse keni temperaturë, të vjella, diarre ose një infeksion akut viral, noti duhet shtyrë derisa të shëroheni.
Personat që kanë plagë të hapura ose infeksione serioze të lëkurës duhet gjithashtu t’i shmangin pishinat dhe ujërat natyrore, për shkak të rrezikut të përkeqësimit të infeksionit ose përhapjes së mikroorganizmave.
Në rast të inflamacionit të veshit të jashtëm ose dhimbjes së theksuar në vesh, mjeku mund të këshillojë shmangien e përkohshme të notit derisa inflamacioni të shërohet.
Epilepsia nuk është ndalim absolut, por kërkon kujdes të veçantë
Shumica e personave që e kanë epilepsinë të kontrolluar mirë mund të notojnë, por asnjëherë vetëm.
Reflektimi dhe vezullimi i dritës mbi sipërfaqen e ujit mund të jenë shkaktarë të krizës epileptike te disa persona. Udhëzimet ndërkombëtare rekomandojnë që pranë personit të jetë gjithmonë dikush që është në dijeni të diagnozës dhe di si të reagojë në rast të një krize.
Diabeti dhe noti
Noti është zgjedhje shumë e mirë për personat me diabet, sepse e përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmon në kontrollin më të mirë të nivelit të sheqerit në gjak.
Megjithatë, aktiviteti fizik mund të shkaktojë hipoglikemi, veçanërisht te personat që përdorin insulinë ose medikamente të caktuara kundër diabetit.
Prandaj, rekomandohet matja e glukozës para dhe pas aktivitetit, si dhe mbajtja pranë e një burimi karbohidratesh me veprim të shpejtë.
Shtatzënia nuk është pengesë
Në një shtatzëni që zhvillohet normalisht, noti konsiderohet një nga aktivitetet fizike më të sigurta. Uji e lehtëson ngarkesën mbi shtyllën kurrizore, e zvogëlon ënjtjen e këmbëve dhe e bën lëvizjen më të lehtë.
Megjithatë, gratë shtatzëna që kanë komplikime, si kontraksione të parakohshme, gjakderdhje ose gjendje të tjera me rrezik të lartë, duhet t’u përmbahen këshillave të gjinekologut.
Po dhimbjet e shpinës dhe të nyjave?
Personave me osteoartrit ose dhimbje në shtyllën kurrizore, noti shpesh mund t’u ndihmojë, sepse uji e zvogëlon ngarkesën mbi nyjat.
Megjithatë, jo të gjitha stilet e notit janë njësoj të përshtatshme. Për shembull, noti në stilin bretkosë, me kokën vazhdimisht mbi ujë, mund ta rrisë ngarkesën në pjesën e qafës.
Për personat me dhimbje të qafës mund të jenë më të përshtatshme noti në shpinë ose stili kraul, me kusht që teknika të jetë e drejtë.
Kur duhet të dilni menjëherë nga uji?
Pavarësisht moshës dhe gjendjes shëndetësore, noti duhet të ndërpritet menjëherë nëse shfaqen:
- dhimbje ose presion në gjoks;
- vështirësi e papritur në frymëmarrje;
- marramendje ose ndjesi se do të humbni vetëdijen;
- rrahje të papritura, shumë të shpejta ose të çrregullta të zemrës;
- dobësi e theksuar ose konfuzion.
Këto janë simptoma që kërkojnë vlerësim urgjent mjekësor.
Noti mbetet një nga aktivitetet më të mira – duke respektuar disa rregulla
Për shumicën e njerëzve, noti është një nga aktivitetet fizike më të sigurta dhe më të dobishme. Ai e forcon zemrën, mushkëritë dhe muskujt, e përmirëson kondicionin dhe i lehtëson nyjat.
Megjithatë, sikurse çdo aktivitet tjetër fizik, ekzistojnë gjendje shëndetësore në të cilat intensiteti duhet përshtatur ose nevojitet konsultim paraprak me mjekun.
Prandaj, më e rëndësishmja është që noti të përshtatet me gjendjen shëndetësore, moshën dhe përgatitjen fizike. Vetëm kështu ai sjell përfitimin më të madh, me rrezikun më të vogël. /Telegrafi/