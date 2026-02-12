Një video e Leonora Jakupit nga spektakli 'prime' lë fansat në dyshime - barku i fryrë apo iluzion optik?
Këngëtarja e njohur shqiptare, Leonora Jakupi, ka qenë ndër figurat më të komentuar këtë sezon të Big Brother VIP Kosova 4, ku për herë të parë mori rolin e opinionistes.
Gjatë gjithë këtij sezoni, Leonora ka treguar një qasje të drejtpërdrejtë dhe pa kompromis, duke i dhënë banorëve këshilla, vlerësime dhe kritika të sinqerta. Komunikimi i saj i hapur dhe profesional ka bërë që publiku ta shohë si një figurë vendimtare brenda spektaklit, ndërsa komente të shumta kanë ardhur për mënyrën se si ajo ndërvepron me banorët.
Përveç stilit të saj të komunikimit, Leonora ka tërhequr vëmendje edhe me paraqitjet e saj elegante dhe të modës së lartë gjatë spektakleve ‘prime’. Megjithatë, një nga paraqitjet e saj ka rënë në sy veçanërisht. Gjatë një spektakli, ajo kishte veshur një fustan ngjyrë vjollcë, dhe për një moment barku i saj u duk i fryrë, duke ngjallur spekulime të ndryshme tek fansat.
Nuk dihet nëse ky efekt ka të bëjë me ndonjë zhvillim në jetën personale të këngëtares, apo ka qenë thjesht një iluzion optik i kamerës, por momenti mjaftoi që ndjekësit dhe fansat ta komentojnë dhe ta shpërndajnë gjerësisht në rrjetet sociale.
Në çdo rast, Leonora Jakupi ka treguar se është një kombinim i elegancës, stilit dhe profesionalizmit, duke e bërë rolin e saj si opinioniste të paharrueshëm dhe një nga më të diskutuarit e këtij sezoni. /Telegrafi/
- YouTube youtu.be