Një truk i thjeshtë që do ta freskojë apartamentin tuaj brenda pak minutash
Kur temperaturat rriten mbi 30 gradë, shtëpitë nxehen shpejt dhe bëhen të padurueshme pa ajër të kondicionuar. Megjithatë, ka mënyra të thjeshta për të përmirësuar të paktën pjesërisht ndjesinë e freskisë pa shpenzime të mëdha.
Një nga truket më të zakonshme shtëpiake bazohet në një ide shumë të thjeshtë, përkatësisht përdorimin e shisheve të ujit të ngrirë.
Merrni një shishe plastike (mundësisht 1.5 litra ose më shumë), mbusheni me ujë, por jo deri në majë, pasi lëngu zgjerohet kur ngrin. Pastaj vendoseni në frigorifer gjatë natës.
Të nesërmen, vendoseni në dhomën ku dëshironi të zvogëloni ndjesinë e nxehtësisë. Do të funksionojë më mirë nëse ngrihet në një raft ose dollap më të lartë dhe poshtë tij vendoset një enë për ujë të kondensuar.
Siç shpjegojnë ekspertët e efikasitetit të energjisë, ftohja me akull mund të funksionojë duke thithur nxehtësinë nga mjedisi, gjë që përmirëson lokalisht ndjesinë e temperaturës, megjithëse nuk e ftoh të gjithë hapësirën në të njëjtën mënyrë si kondicioneri.
Efekti zakonisht zgjat nga 3 deri në 5 orë, varësisht nga madhësia e shishes dhe temperatura në dhomë. Ndërsa akulli shkrihet, ai thith nxehtësinë nga zona përreth, duke bërë që ajri në afërsi të menjëhershme të ndihet më i ftohtë.
Sipas burimeve të ekspertëve për efikasitetin e energjisë dhe ftohjen e hapësirës, qasje të tilla lidhen kryesisht me ftohjen lokale të ajrit dhe përmirësimin e rehatisë, dhe jo me uljen aktuale të temperaturës së përgjithshme të dhomës.