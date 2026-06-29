Një "raketë" elektrike me katër rrota, McMurtry prezanton Speirling Pure
McMurtry Speirling duket se është pothuajse gati për t’u përdorur.
McMurtry ka publikuar një imazh paraprak të Speirling Pure, versionit të prodhimit të veturës së saj elektrike.
Nëse jeni në kërkim të një automjeti të tillë, McMurtry do ta prezantojë Speirling Pure javën e ardhshme.
Dorëzimet janë planifikuar të fillojnë më vonë në vitin 2026.
Dhe do të ndërtohen vetëm 100 ekzemplarë, me një çmim fillestar prej 1,152,807 euro.
McMurtry thotë se modeli mund të arrijë një shpejtësi 0-96 km/h në 1.55 sekonda. /Telegrafi/
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