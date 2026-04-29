Në Gjakovë është raportuar një aksident trafiku me pasoja fatale, ku një person ka humbur jetën.

Sipas raportit policor, rasti ka ndodhur më 28 prill 2026 rreth orës 14:20, kur një mashkull kosovar duke drejtuar një motoçikletë nuk e ka përshtatur shpejtësinë me kushtet e rrugës.

Si pasojë, ai ka humbur kontrollin mbi mjetin dhe është përplasur në një shtyllë elektrike të betonit.

Viktima ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes, ndërsa vdekja është konstatuar nga mjeku kujdestar.

Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa rasti po hetohet.

