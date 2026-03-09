Një mësues amerikan në Georgia gjeti vdekjen pasi një shaka me letër higjienike shkoi keq
Një mësues i një shkolle të mesme në Georgia u godit aksidentalisht dhe gjeti vdekjen jashtë shtëpisë së tij kur një shaka me letër higjienike e kryer nga nxënësit e tij shkoi tmerrësisht keq, thanë zyrtarët.
Jason Hughes, 40 vjeç, doli nga shtëpia e tij për të “befasuar” nxënësit që po hidhnin letra higjienike mbi pemë si pjesë e një shakaje, përcjell Telegrafi.
Por Hughes u pengua dhe ra në tokë që ishte e rrëshqitshme nga shiu, dhe ndërsa nxënësit përpiqeshin të largoheshin nga vendi i ngjarjes me dy makina të ndara, ai u godit pa dashje nga shoferi i njërës prej makinave, tha policia.
Nxënësi që po drejtonte makinën është akuzuar për vrasje me automjete, por familja e mësuesit thotë se dëshiron që akuzat të hiqen.
Në një deklaratë për New York Times, Laura Hughes, gruaja e Jason Hughes, e cila është gjithashtu instruktore në të njëjtën shkollë të mesme, tha se burri i saj ishte i dashur nga nxënësit.
Ajo tha se ai e dinte për shakanë dhe "ishte i emocionuar dhe priste t'i kapte ata në flagrancë".
Shoferi student, i identifikuar si Jayden Ryan Wallace, 18 vjeç, dhe dy të tjerë u ndalën për të ndihmuar Hughes para se të mbërrinin ekipet e emergjencës dhe ta çonin atë në spital, tha zyra e sherifit.
Wallace dhe katër 18-vjeçarët e tjerë të përfshirë u akuzuan gjithashtu për shkelje kriminale të pronës dhe hedhje mbeturinash në pronë private.
Por gruaja e Hughes i tha New York Times se familja "mbështet plotësisht heqjen e akuzave për të gjithë të përfshirët".
"Kjo është një tragjedi e tmerrshme dhe familja jonë është e vendosur të parandalojë që të ndodhë një tragjedi e veçantë, duke shkatërruar jetën e këtyre studentëve", tha ajo. "Kjo do të ishte në kundërshtim me përkushtimin e përjetshëm të Jason për të investuar në jetën e këtyre fëmijëve".
Një zëdhënës i distriktit shkollor të Qarkut Hall i tha medias lokale se Hughes do të mbahet mend si një "mësues, mentor dhe trajner i apasionuar që ishte i dashur dhe i respektuar nga studentët dhe kolegët".
Anëtarët e komunitetit kanë ngritur një memorial përpara shkollës ku Hughes stërviti dhe dha mësim. /Telegrafi/