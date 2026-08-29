Një mënyrë e thjeshtë për ta shkrirë frigoriferin – dhe dy gabime që mund t’ju kushtojnë shtrenjtë
Një enë me ujë të ngrohtë mund ta bëjë punën më lehtë, ndërsa dy metoda të zakonshme mund të dëmtojnë pajisjen
Duhet të nxirrni ushqimet, ta shkëputni pajisjen nga rryma, të prisni që akulli të shkrihet, të fshini ujin, ta pastroni dhe në fund t’i ktheni ushqimet në vend. Pikërisht për këtë arsye shpesh lind tundimi që i gjithë procesi të përshpejtohet.
Megjithatë, gjatë shkrirjes së frigoriferit ose ngrirësit ia vlen të tregoni durim, sepse disa metoda të njohura mund të shkaktojnë më shumë dëm sesa dobi.
Lajmi i mirë është se ekziston një mënyrë e thjeshtë që mund ta lehtësojë punën, pa pasur nevojë ta gërvishtni akullin me forcë.
Mënyra me enën me ujë të ngrohtë
Pasi ta keni shkëputur frigoriferin ose ngrirësin nga rryma dhe t’i keni nxjerrë të gjitha ushqimet, lëreni derën hapur.
Më pas, vendosni një enë me ujë të ngrohtë në njërën prej rafteve dhe mbylleni derën për disa minuta.
Nxehtësia dhe avulli ndihmojnë që shtresat e akullit të zbuten dhe të fillojnë të shkëputen më shpejt nga muret e brendshme.
Në fund të pajisjes dhe poshtë saj vendosni peshqirë të vjetër që të thithin ujin që krijohet gjatë shkrirjes.
Është e rëndësishme që uji të mos jetë i valë. Një enë shumë e nxehtë dhe ndryshimi i menjëhershëm i temperaturës mund të dëmtojnë disa sipërfaqe, ndaj zgjedhja më e sigurt është uji i ngrohtë.
Nëse uji ftohet para se akulli të jetë zbutur mjaftueshëm, thjesht zëvendësojeni me ujë tjetër të ngrohtë.
Kur akulli të jetë zbutur, lëreni të shkëputet vetë ose hiqeni me shumë kujdes, pa përdorur mjete të mprehta.
Më pas, fshijeni dhe thajeni mirë pjesën e brendshme, transmeton Telegrafi.
Gabimi i parë: heqja e akullit me thikë
Një shtresë e trashë akulli që ka filluar të shkëputet nga muri mund t’ju tundojë ta shtyni pak me thikë.
Mos e bëni.
Thikat, kaçavidat dhe sendet e tjera të mprehta ose metalike mund të gërvishtin apo edhe të shpojnë pjesët e brendshme të pajisjes dhe të dëmtojnë sistemin e ftohjes.
Disa minuta të kursyera mund të përfundojnë me një riparim të kushtueshëm ose, në rastin më të keq, me nevojën për një frigorifer të ri.
Nëse duhet ta ndihmoni heqjen e akullit të zbutur, përdorni vetëm mjete që rekomandohen nga prodhuesi i pajisjes.
Gabimi i dytë: përpjekja për ta shkrirë me tharëse flokësh
Një tjetër metodë që në pamje të parë duket logjike është drejtimi i ajrit të nxehtë të tharëses së flokëve drejt akullit.
Problemi është se kombinimi i pajisjes elektrike, ujit dhe sipërfaqeve të lagështa paraqet rrezik të panevojshëm për sigurinë.
Përveç kësaj, nxehtësia e përqendruar mund të dëmtojë pjesët plastike dhe sipërfaqet e ndjeshme të frigoriferit ose ngrirësit.
Prandaj, është më e sigurt që punën ta bëjnë koha, temperatura e dhomës dhe ena me ujë të ngrohtë.
Edhe një gjë e rëndësishme para se t’i ktheni ushqimet
Shkrirja është një mundësi e mirë për pastrim të plotë.
Pasi të jetë zhdukur i gjithë akulli, largoni ujin, pastroni raftet, sirtarët dhe muret e brendshme dhe më pas thajini mirë.
Para se ta ndizni sërish pajisjen, kontrolloni edhe udhëzimet e prodhuesit, sepse mënyra e rekomanduar e shkrirjes mund të ndryshojë nga një model në tjetrin.
Ndërsa i ktheni ushqimet në frigorifer, shfrytëzojeni rastin për të kontrolluar afatet e përdorimit dhe hidhni ato që nuk janë më të sigurta për konsum.
Me pak durim, shkrirja e frigoriferit nuk ka pse të jetë punë e lodhshme. Një enë me ujë të ngrohtë mund ta lehtësojë ndjeshëm procesin, ndërsa thika dhe tharësja e flokëve është më mirë të qëndrojnë larg tij. /Telegrafi/