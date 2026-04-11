Një ikonë rikthehet, Lamborghini përgatit një Miura të re
Lamborghini do të lansojë të paktën dy automjete të reja këtë vit.
Ka të ngjarë të shohim disa modele me edicion special, njëri prej të cilëve mund të jetë një homazh për Miura-n.
Sipas The Supercar Blog , Lamborghini do ta zbulojë këtë model të ri në gusht.
Raportohet se marka do ta bazojë Miur-an në Revuelto dhe se do të jetë si Aventador Miura Edition.
Lamborghini thuhet se do të prodhojë vetëm 60 kopje të veturës, me shumë mundësi për të shënuar 60-vjetorin e modelit.
Makina debutoi në Panairin e Automobilave në Gjenevë në vitin 1966 dhe përfaqësoi një ndryshim monumental në perceptim.
Miura e re mund të jetë dyngjyrëshe, si versioni Aventador , dhe përmirësime të tjera të jashtme. /Telegrafi/
