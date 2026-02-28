Një gabim mund t’ua dëmtojë rrobat: Mësoni si ta përdorni zbardhuesin për rroba
Zbardhuesi për rroba është një nga ndihmësit më të fortë kur bëhet fjalë për mirëmbajtjen e rrobave të bardha dhe heqjen e njollave të forta
Megjithatë, fuqia e zbardhuesit shkon bashkë me një rrezik të mundshëm. Përdorimi i gabuar mund të sjellë dëmtim të pëlhurës, zbardhim të përhershëm të ngjyrave, madje edhe reaksione të rrezikshme kimike. Prandaj është e rëndësishme të dihet kur, si dhe sa duhet përdorur gjatë larjes së rrobave.
Shumë njerëz hezitojnë për shkak të erës së klorit dhe frikësohen se do ta dëmtojnë një copë të dashur të garderobës. Por, me lexim të kujdesshëm të udhëzimeve në paketim dhe me sasinë e duhur, zbardhuesi mund të jetë i sigurt dhe shumë i dobishëm në shtëpi.
A është zbardhuesi i sigurt për rrobat tuaja?
Para se të përdorni zbardhues, patjetër shikoni shenjat e mirëmbajtjes në etiketë. Jo të gjitha pëlhurat i përballojnë njësoj mjetet kimike. Zakonisht është i përshtatshëm për pëlhura natyrore si pambuku dhe liri, si dhe për disa lloje pëlhurash të prodhuara.
Nga ana tjetër, mëndafshi, leshi, kashmiri dhe lëkura mund të dëmtohen rëndë. Po ashtu, rrobat me figura të shtypura, zbukurime të qepura ose detaje dekorative mund të humbin ngjyrën ose të dëmtohen. Nëse nuk jeni të sigurt, një provë e thjeshtë mund t’ju ndihmojë – fërkoni një copë të bardhë të lagur në një pjesë të fshehur të rrobës. Nëse ngjyra kalon te copa, ajo veshje nuk është e përshtatshme për zbardhim, transmeton Telegrafi.
Si ta dini cilin të zgjidhni?
Në treg ka dy lloje kryesore: zbardhues me klor dhe zbardhues pa klor, pra ai që vepron me oksigjen. Zbardhuesi me klor është më i fortë dhe heq njollat më shpejt, por ka rrezik më të madh të dëmtojë pëlhurën dhe të ndryshojë ngjyrat.
Ai që vepron me oksigjen është më i butë dhe më i përshtatshëm për rroba më të ndjeshme. Edhe pse vepron më ngadalë, e ul mundësinë e dëmtimeve të përhershme. Prandaj shumë njohës e këshillojnë për përdorim të rregullt, sidomos kur bëhet fjalë për rroba të çelëta, por jo krejtësisht të bardha.
Është shumë e rëndësishme ta përdorni siç duhet
Çelësi i përdorimit të sigurt është hollimi i saktë. Rekomandimi i zakonshëm është 15 deri në 20 mililitra zbardhues në një litër ujë, por gjithmonë shikoni udhëzimet e prodhuesit. Kurrë mos e hidhni zbardhuesin drejtpërdrejt mbi pëlhurë pa e holluar, sepse mund të lërë njolla të përhershme dhe t’i dobësojë fijet.
Nëse e përdorni në rrobalarëse, hidheni vetëm në ndarjen e paraparë. Për njollat e verdha nga djersa, sidomos në bluzat e bardha, zbardhuesin që vepron me oksigjen (në pluhur) mund ta përzieni me pak ujë derisa të bëhet si masë e trashë, ta vendosni mbi njollë, ta fërkoni lehtë dhe pastaj ta lani në makinë.
Po ashtu, është e rëndësishme që zbardhuesi të mos përzihet kurrë me mjete të tjera pastrimi, sepse kombinimet mund të shkaktojnë reaksione të rrezikshme kimike. /Telegrafi/