Një buldozer ‘bëri një xhiro të dhunshme’ në një treg të Pekinit – raportohet se ka viktima dhe të lënduar
Një shofer i një buldozeri thuhet se u fut në një treg në Pekin, duke shkaktuar një numër të panjohur viktimash, sipas rrëfimeve të dëshmitarëve dhe videove që qarkullojnë në internet.
Autoritetet kineze nuk kanë komentuar dhe informacioni në lidhje me incidentin po censurohet në mediat sociale, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Megjithatë, ka raportime se incidenti ndodhi rreth orës 11:00 të së shtunës në Tregun Dahanji në Distriktin Fangshan të Pekinit, sipas detajeve të raportuara nga The Epoch Times.
Tregu është një treg i madh rural që funksionon prej kohësh në Pekinin jugperëndimor.
Videot që qarkullojnë në internet treguan shumë njerëz të shtrirë në tokë pasi makina për ngarkim hyri në treg.
Gjendja e tyre nuk dihet.
Disa media kanë raportuar se një dëshmitar tha se pjesa e rrugës ishte e mbyllur dhe se buldozeri dukej se po depërtonte në një pikë kontrolli para se të hynte në treg.
A bulldozer ran over people at a market in Beijing, causing an unknown number of casualties, according to witnesses.
The incident is being censored on Chinese social media apps. Local officials have not commented on the incident. pic.twitter.com/HOLxqhMQ7Q
— BNO News Live (@BNODesk) March 30, 2026
Ato raportojnë gjithashtu se shoferi, që thuhet se është një burrë rreth të 50-ave, u mor në paraburgim nga policia.
Sidoqoftë, ende nuk janë publikuar shifra zyrtare të viktimave edhe pse një koment i parë në Douyin, versioni kinez i TikTok, pretendonte se tetë persona kishin vdekur, por ky raport nuk mund të konfirmohej. /Telegrafi/