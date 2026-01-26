Një aeroplan privat me tetë persona është rrëzuar në një aeroport të Maine, SHBA – zbulohen detajet e para
Një aeroplan privat që mbante tetë persona u rrëzua gjatë ngritjes nga Bangor, Maine - SHBA, të dielën në mbrëmje.
Shkalla e lëndimeve të tyre nuk dihet, tha një burim i informuar për incidentin për CNN.
Aeroplani është një aeroplan biznesi Bombardier Challenger 650.
Bombardier Challenger 650 private jet carrying 8 people crashes on takeoff at Bangor International Airport in Bangor, Maine, amid winter weather conditions; injury status still unclear, airport operations suspended after the plane crash. pic.twitter.com/xr0SGUqiBs
— GeoTechWar (@geotechwar) January 26, 2026
Aeroporti tha në një deklaratë për CNN se ekipet e emergjencës iu përgjigjën një incidenti rreth orës 7:45 të mbrëmjes.
"Ekipet e ndihmës së parë janë ende në vendngjarje dhe pritet të punojnë aktivisht në vendngjarje për disa orë të tjera para se të jenë të disponueshme informacione shtesë", kanë thënë Qyteti i Bangor dhe Aeroporti Ndërkombëtar i Bangor në një deklaratë të dielën, duke shtuar se është krijuar një qendër operacionesh emergjente.
DEVELOPING news! A private Bombardier Challenger 650 aircraft (N10KJ) has crashed shortly after takeoff from Runway 33 at Bangor International Airport amid heavy snow from Winter Storm Fern.
Eight people were on board, injury details unknown, no fatalities reported as of now.… pic.twitter.com/dLLwqOm2Jr
— FL360aero (@fl360aero) January 26, 2026
Aeroporti mbeti i mbyllur gjatë natës të dielën.
Rrëzimi vjen mes një stuhie masive bore që po kalon nëpër verilindje të vendit.
Temperaturat janë shumë nën zero në Maine, me borën që ka shkaktuar dukshmëri shumë të ulët. /Telegrafi/