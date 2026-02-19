Nissan do të tërheqë përkohësisht nga rrugët rreth 643,000 SUV në SHBA për shkak të problemeve me motorin dhe ndërruesin
Nissan po tërheq përkohësisht nga rrugët 642,698 SUV Rogue në SHBA si pjesë e dy tërheqjeve të veçanta, për shkak të problemeve që mund të shkaktojnë humbje të fuqisë së ngasjes, tha të enjten Administrata Kombëtare e Sigurisë së Trafikut në Autostrada të SHBA-së.
Nissan po tërheq 318,781 SUV Rogue për shkak të ingranazheve të prishura të karrocerisë së gazit, tha rregullatori, transmeton Telegrafi.
Veçmas, prodhuesi japonez i makinave po tërheq 323,917 SUV Rogue për shkak të kushinetave të dëmtuara të motorit, të cilat mund të çojnë në shkarkimin e vajit të nxehtë, duke rritur rrezikun e zjarrit të motorit dhe humbjen e fuqisë së ngasjes.
Rregullatori sugjeroi që shitësit të riprogramojnë softuerin e kontrollit të motorit dhe të zëvendësojnë komponentët e prekur nëse është e nevojshme, si një zgjidhje për të dyja tërheqjet.