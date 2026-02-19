Nissan po tërheq përkohësisht nga rrugët 642,698 SUV Rogue në SHBA si pjesë e dy tërheqjeve të veçanta, për shkak të problemeve që mund të shkaktojnë humbje të fuqisë së ngasjes, tha të enjten Administrata Kombëtare e Sigurisë së Trafikut në Autostrada të SHBA-së.

Nissan po tërheq 318,781 SUV Rogue për shkak të ingranazheve të prishura të karrocerisë së gazit, tha rregullatori, transmeton Telegrafi.

Veçmas, prodhuesi japonez i makinave po tërheq 323,917 SUV Rogue për shkak të kushinetave të dëmtuara të motorit, të cilat mund të çojnë në shkarkimin e vajit të nxehtë, duke rritur rrezikun e zjarrit të motorit dhe humbjen e fuqisë së ngasjes.

Rregullatori sugjeroi që shitësit të riprogramojnë softuerin e kontrollit të motorit dhe të zëvendësojnë komponentët e prekur nëse është e nevojshme, si një zgjidhje për të dyja tërheqjet.

