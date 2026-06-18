Nikolloski: Me trenin e shpejtë do të udhëtohet për 1 orë e 25 minuta nga Shkupi në Selanik dhe për 2 orë e gjysmë deri në Beograd
Brenda pesë vitesh, do të ketë një hekurudhë me shpejtësi të lartë që do ta zvogëlojë kohën e udhëtimit nga Shkupi në Selanik në 1 orë e 25 minuta, dhe në Beograd në 2 orë e gjysmë, tha zëvendëskryeministri Aleksandar Nikolloski, në Samitin e Ministrave të Transportit të vendeve të Ballkanit Perëndimor që u mbajt në Selanik.
"Maqedonia ka hyrë në një fazë të zhvillimit të fortë të infrastrukturës, po fillojmë me ndërtimin e hekurudhës me shpejtësi të lartë në Korridorin 10, nga kufiri me Serbinë deri në kufirin me Greqinë. Do të ofrojmë transport të shpejtë mallrash deri në 200 kilometra në orë dhe deri në 160 kilometra në orë për transportin e pasagjerëve. Kjo do ta transformojë plotësisht ekonominë", tha Nikolloski.
Në Samitin, i cili po organizohet nga Sekretariati i Komunitetit të Transportit, i cili po diskuton prioritetet e infrastrukturës dhe sfidat e investimeve në Ballkanin Perëndimor, do të marrë pjesë, përveç ministrave, edhe Komisioneri Evropian për Transport dhe Turizëm të Qëndrueshëm, Apostolis Tsitsikostas.
Në fjalimin e tij, Zëvendëskryeministri Nikoloski theksoi se vendet përgjatë Korridorit 10 duhet të përqendrohen në përfundimin dhe modernizimin e Korridorit 10 si një parakusht për rritje të qëndrueshme ekonomike dhe transport më efikas.
"Nëse e përdorim Korridorin 10 me mençuri dhe mençuri, mund ta transformojmë plotësisht ekonominë në Evropën Juglindore dhe Qendrore. Tashmë ekziston një hekurudhë me shpejtësi të lartë midis Athinës dhe Selanikut, Beograd - Budapest është tashmë e përfunduar. Kolegët tanë nga Serbia po punojnë në seksionin Beograd - Nish. Ajo që mungon është seksioni midis Nishit, Shkupit dhe Selanikut. Nga ana jonë, ne kemi filluar një program shumë ambicioz dhe jemi tashmë afër finalizimit të tij, që do të thotë se do të fillojmë ndërtimin e një hekurudhe me shpejtësi të lartë në të gjithë Korridorin 10, nga kufiri me Serbinë deri në kufirin me Greqinë. Do të jetë një hekurudhë me shpejtësi të lartë - nga 160 deri në 200 kilometra në orë për trafikun e pasagjerëve dhe 120 kilometra në orë për trafikun e mallrave. Ambicia është ta përfundojmë atë brenda 5 vjetësh. Projekti do të kushtojë të paktën 2 miliardë euro. Financimi sigurohet përmes Marrëveshjes së Partneritetit Strategjik që nënshkruam me Mbretërinë e Bashkuar. Kushtet janë shumë të favorshme, që do të thotë se po fillojmë dhe mendoj se në jo më shumë se 5 vjet do të ketë një hekurudhë me shpejtësi të lartë "Një hekurudhë që mund ta përdorim për mallra, por edhe për pasagjerë. Kjo do ta ndryshojë realitetin në rajon. Shkup - Selanik do të zgjasë 1 orë e 25 minuta. Shkup - Beograd do të zgjasë 2 orë e gjysmë, kështu që ky është një realitet krejtësisht, krejtësisht i ndryshëm. Dhe një tren mallrash nga Athina do të arrijë në Vjenë në më pak se 24 orë, dhe nga Selaniku në Budapest në rreth 12 deri në 14 orë, që është një ndryshim i plotë në realitet”, tha Nikolloski.