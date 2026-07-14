Nga sot trotinetët elektrikë vetëm për personat mbi 18 vjeç, ndalohet bartja e personit të dytë
Nga sot zyrtarisht hyjnë në fuqi ndryshimet në Ligjin për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor, me të cilat vendosen rregulla më të rrepta për përdorimin e trotinetëve elektrikë.
Sipas ndryshimeve të reja ligjore, trotinet elektrik do të mund të drejtojë vetëm personi që ka mbushur 18 vjeç, në vend të kufirit të mëparshëm prej 14 vitesh. Në shtigjet dhe korsitë e biçikletave, shpejtësia maksimale e lejuar është 20 kilometra në orë, ndërsa në trotuare, shtigje për këmbësorë dhe shtigje të përziera mbetet kufizimi prej 6 kilometra në orë.
Drejtuesit e trotinetëve elektrikë, gjatë kalimit të rrugës ose vendkalimit për këmbësorë, nëse nuk ka shteg apo korsi për biçikleta, do të duhet të zbresin nga trotineti dhe ta shtyjnë atë. Gjithashtu, ndryshimet ndalojnë transportimin e një personi tjetër në trotinet, ndërsa në rast të shkeljes së këtij rregulli do të dënohen si drejtuesi ashtu edhe pasagjeri.
Mbajtja e helmetës mbrojtëse nga tani është e detyrueshme për të gjithë drejtuesit, ndërsa vazhdon të mbetet në fuqi edhe detyrimi për përdorimin e jelekut reflektues gjatë ngasjes natën ose në kushte të shikueshmërisë së zvogëluar.
Ligji parashikon edhe masa më të ashpra ndëshkuese. Përveç gjobave, për shkelje të caktuara do të parashihet edhe konfiskimi i përkohshëm i trotinetit elektrik për një periudhë prej 30 ditësh. Nëse shkeljen e kryen një fëmijë, përgjegjësinë do ta mbajnë prindërit ose kujdestarët e tij.