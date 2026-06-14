Netanyahu i dërgon Trumpit një mesazh për ditëlindje
Kryeministri i Izraelit i ka dërguar një mesazh Donald Trumpit me rastin e 80-vjetorit të lindjes së presidentit amerikan.
“Këtë vit ditëlindja juaj vjen në një kohë të gëzueshme”, tha Netanyahu.
Ai vazhdoi t’i urojë Trumpit “forcë dhe energji të vazhdueshme ndërsa e udhëheq Amerikën drejt një të ardhmeje të ndritur paqeje nëpërmjet forcës”.
Netanyahu deklaroi gjithashtu se Izraeli dhe SHBA-të do ta çojnë aleancën e tyre "në nivele gjithnjë e më të larta".
Kjo vjen pas raportimeve të mëhershme këtë javë që sugjeronin se Trump e paralajmëroi Netanyahun se nëse Izraeli do të rifillonte luftën me Iranin, vendi do të luftonte i vetëm, sipas Axios. /Telegrafi/
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