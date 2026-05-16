Nesër regjim i veçantë trafiku në Shkup, për shkak të garës me biçikleta
Të dielën, më 17 maj, në Shkup do të mbahet edicioni i 14-të i ngjarjes sportive dhe rekreative "Nga i pari në majë", për shkak të së cilës do të vendoset një regjim i veçantë trafiku, njofton Ministria e Punëve të Brendshme.
Si pjesë e ngjarjes, gara me biçikleta do të fillojë në orën 9:45 para Muzeut të Qytetit të Shkupit, dhe pjesëmarrësit do të lëvizin përgjatë rrugëve "Shën Kirili dhe Metodi", bulevardeve "Shën Kliment Ohridski" dhe "Nënë Tereza", pastaj përgjatë rrugës "Todor Aleksandrov" drejt Vodnos së Mesme dhe Kryqit të Mijëvjeçarit.
Turneu malor do të fillojë në orën 10:00 para shkollës fillore "Koço Racin", pas së cilës pjesëmarrësit do të lëvizin drejt Vodnos përgjatë një shtegu malor.
SPB Shkup njofton se trafiku në një pjesë të itinerarit do të ridrejtohet në rrugët përreth.
Ministria e Punëve të Brendshme u bën thirrje qytetarëve të respektojnë udhëzimet e oficerëve të policisë në mënyrë që të sigurohet zhvillimi i sigurt i ngjarjes.