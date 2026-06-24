Nesër nisin punimet në kyçjen e Mazgitit, priten kufizime në trafik
Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se nesër, më 25 qershor 2026, duke filluar nga ora 11:00, do të nisin punimet për sanimin e dëmtimeve në pjesën e kyçjes në Mazgit.
Sipas njoftimit, punimet do të kryhen nga një operator ekonomik i kontraktuar nga ministria dhe kanë për qëllim riparimin e dëmtimeve në këtë segment rrugor.
Për shkak të zhvillimit të punimeve, pritet që të ketë kufizime të përkohshme në qarkullimin e automjeteve në këtë zonë.
Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit u ka bërë thirrje qytetarëve dhe pjesëmarrësve në trafik që të tregojnë mirëkuptim dhe të përdorin rrugë alternative gjatë kohës së punimeve, me qëllim shmangien e vonesave dhe ngarkesës në trafik.
Po ashtu, apelohet respektimi i sinjalizimit të përkohshëm rrugor dhe udhëzimeve të personelit në terren, për të garantuar sigurinë e të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion. /Telegrafi/