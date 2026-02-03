Nëna po përpiqej ta qetësonte fëmijën për të fjetur, ai pa dashje i thyen hundën
Përpjekja e një nëne për ta fjetur fëmijën e saj u kthye në një kaos të vogël kur vogëlushi pa dashje i gjeti hundën e fortë ndërsa ajo po përpiqej ta vendoste për të fjetur - dhe ky moment u bë viral me mbi 17 milionë shikime në TikTok.
Në video, e cila u kap nga një kamerë Nest, duket një djalë i vogël duke qëndruar pranë një shtrati të ulët ndërsa nëna e tij është shtrirë pranë tij. Në momentin që ajo po përpiqej ta shtronte që të fjetë, djali shpërtheu kokën prapa papritmas dhe e goditi fort në hundë.
Më vonë, ajo që e publikoi videon - e quajtur Kailynn në TikTok - tha se hunda i ishte thyer me të vërtetë.
@kailynnpalaima My toddler broke my nose 😀😀 here's a video for funsies #crying #toddlersoftiktok #terribletwos ♬ Welp, Didn't Expect That - Yu-Peng Chen & HOYO-MiX
Ajo u shpreh se nuk kishte shumë mavijosje, por hunda ishte “që e shtrembëruar” dhe se planifikonte t’i kërkonte një mendim tjetër mjekësor dhe ta shqyrtonte një ndërhyrje kirurgjikale.
Ajo gjithashtu tha se djali i saj është ende i vogël dhe herë pas here ka shpërthime, por se i vinte keq për atë që kishte ndodhur.
Në komentet nën video, shumë përdorues të TikTok ndanë tregime të ngjashme ose reagonin me humor.
Njëri tha me shaka se djali tani do të flejë vetëm në krevatin e tij pa përqafime, ndërsa një komentues tjetër që punon në një kopësht tha se nuk është mirë t’i lejohet fëmijët të qëndrojnë shumë afër njeri-tjetrit për arsye sigurie, sepse ata ende nuk kanë zhvilluar ndjenjën e hapësirës personale. /Telegrafi/