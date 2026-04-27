Operatorët e Forcave Speciale Shqiptare kanë zhvilluar gjatë këtij muaji një stërvitje intensive lëvizjeje dhe zbulimi në repartin e Regjimentit të Forcave Speciale në Zall Herr, nën mbikëqyrjen e instruktorëve të Forcave Speciale të Shteteve të Bashkuara.

Sipas njoftimit të Ambasadës së SHBA-së në Tiranë, trajnimi është fokusuar në lëvizjen në terren kompleks, veprimin në fshehtësi dhe forcimin e aftësisë së njësisë për të operuar pa u zbuluar, duke identifikuar dhe neutralizuar kërcënimet.

Ambasada thekson se ky trajnim pasqyron bashkëpunimin e vazhdueshëm me forcat aleate dhe synon të forcojë gatishmërinë operacionale, saktësinë dhe ndërveprimin në mbështetje të misioneve moderne të operacioneve speciale, të udhëhequra nga parimi “askush nuk lihet pas dore”.


