Nën 165 cm? Ky model xhinsesh krijon iluzionin e këmbëve më të gjata – edhe Eva Longoria e adhuron
Me bel të lartë dhe këmbë të gjera, kilotet prej xhinsi balancojnë siluetën dhe mund t’ju bëjnë të dukeni vizualisht më të gjata
Nuk e keni pasur “fat” të jeni të gjata si, për shembull, Cindy Crawford apo Gisele Bündchen, por jeni më afër Madonna-s, Kylie Minogue-s dhe “perëndeshave xhepi”? Nëse po, e dini se nuk është gjithmonë e lehtë të gjeni xhinse që i përshtaten figurës dhe gjatësisë suaj. Megjithatë, ekziston një model me të cilin këtë verë është shfaqur edhe Eva Longoria. Dhe shijes së një prej grave më tërheqëse të kohës sonë ia vlen t’i besohet, apo jo? Zgjedhja e saj janë kilotet prej xhinsi.
Edhe pse, sipas disa rregullave të modës, thuhet se duhet t’i harrojmë ato pas një moshe të caktuar, xhinset mbeten, sipas sondazheve dhe studimeve të ndryshme, një nga veshjet e preferuara për të gjitha moshat. Megjithatë, gjetja e modelit perfekt nuk është gjithmonë e lehtë. Ky është një mision më vete.
Nuk do të gaboni me një prerje klasike, ndonëse sot ekzistojnë pafund modele të ndryshme, të përshtatura për forma dhe përmasa të ndryshme trupore. Nëse jeni deri në 165 centimetra të gjata dhe keni ije më të gjera, kilotet prej xhinsi mund të jenë zgjedhja perfekte për ju, veçanërisht gjatë sezonit të ngrohtë.
Pikërisht modeli me bel të lartë dhe formë të zgjeruar si zile i bën lajka figurës dhe nxjerr në pah siluetën. Beli është vendosur mbi vijën natyrale të belit, gjë që krijon iluzionin e këmbëve më të gjata, pasi kalimi mes pjesës së sipërme dhe të poshtme të trupit vendoset më lart, transmeton Telegrafi.
Këmbët e shkurtra, të gjera dhe të drejta, me gjatësi rreth treçerekëshe, krijojnë një vijë të vazhdueshme deri te skaji i pantallonave. Ndryshe nga xhinset e ngushta, të cilat theksojnë format, pëlhura e këtij modeli qëndron lirshëm rreth ijeve dhe kofshëve, pa u ngjitur fort pas trupit.
Kilotet përfundojnë mbi kyçin e këmbës dhe pikërisht kjo “ndarje” e vogël në siluetë i bën këmbët të duken më të gjata. Për ta theksuar edhe më shumë këtë efekt, futeni pjesën e sipërme të bluzës ose këmishës brenda pantallonave dhe lëreni të duket beli i lartë. Në këtë mënyrë, beli përcaktohet më qartë dhe krijohet iluzioni optik sikur keni “fituar” disa centimetra në gjatësi.
Këto xhinse janë jashtëzakonisht të lehta për t’u kombinuar me veshje të ndryshme. Megjithatë, stilistët veçojnë disa zgjedhje me të cilat vështirë se do të gaboni.
Mbani mend: sa më e ngushtë të jetë pjesa e sipërme, aq më i madh është kontrasti me këmbët e gjera të pantallonave dhe aq më i theksuar duket beli. Një këmishë e shkurtër dhe e ngushtë është një zgjedhje e shkëlqyer, ashtu si edhe një bluzë elegante. Më së shpeshti rekomandohen ngjyrat e bardha ose nuancat e çelëta.
Nëse dëshironi ta ngrini kombinimin në një nivel tjetër, një aksesor ideal do të ishte një rrip i hollë në ngjyrë kontrastuese, i cili e thekson edhe më shumë belin dhe tërheq vëmendjen te pjesa më e ngushtë e siluetës. /Telegrafi/